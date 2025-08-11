(TBTCO) - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 230/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2025 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2025

Theo Nghị quyết, trong tháng 7, tình hình thế giới dự báo tiếp tục biến động phức tạp, khó lường, rủi ro gia tăng. Ở trong nước, mặc dù nhiều ngành, lĩnh vực tiếp tục xu hướng phục hồi, triển vọng tích cực; nhiều chính sách, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc được phát huy hiệu quả nhưng khó khăn, thách thức vẫn nhiều hơn thời cơ, thuận lợi.

Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao tích cực, chủ động, tập trung triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực theo Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của lãnh đạo chủ chốt; đặc biệt là khắc phục khó khăn, hạn chế, bất cập để tranh thủ thời gian, tận dụng mọi cơ hội, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, nhất là mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức 8,3 - 8,5%, tốc độ tăng CPI bình quân dưới 4,5%, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo nền tảng thuận lợi cho tăng trưởng năm 2026 đạt từ 10% trở lên; trong đó, chú trọng thực hiện hiệu quả các nội dung trọng tâm sau:

Tổ chức thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Bộ Chính trị về: khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia; hội nhập quốc tế; xây dựng và thực thi pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân

Các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tập trung chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ xác định thời hạn trong năm 2025 đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại các Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết số: 57-NQ/TW ngày 22/12/2024, 59-NQ/TW ngày 24/01/2025, 66-NQ/TW ngày 30/4/2025, 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị. Định kỳ hằng tháng rà soát tiến độ thực hiện tại cơ quan, địa phương mình; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo đối với các vấn đề vượt thẩm quyền.

Bộ Khoa học và Công nghệ bám sát chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 tại Thông báo số 05-TB/BCĐTW ngày 4/7/2025 và các Thông báo kết luận của Ban chỉ đạo Trung ương, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ giao các bộ, cơ quan, địa phương tại Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng trong tháng 8/2025.

Bộ Ngoại giao khẩn trương hoàn thiện Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù triển khai Nghị quyết số 59-NQ/TW, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8/2025 để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong tháng 9/2025.

Bộ Tài chính tổ chức tập huấn, xây dựng sổ tay hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/8/2025.

Tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng từ 8,3 - 8,5% trong năm 2025

Các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo dõi chặt chẽ tình hình quốc tế, khu vực và tác động đối với kinh tế - xã hội nước ta để phân tích, dự báo, tham mưu, phản ứng chính sách, giải pháp phù hợp, không để bị động, bất ngờ. Các bộ quản lý ngành, lĩnh vực chủ động tính toán, sớm chuẩn bị các phương án giá, lộ trình điều chỉnh giá, bảo đảm ổn định thị trường, không để đầu cơ, tăng giá…; phấn đấu kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2025 theo mục tiêu đề ra.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, hài hòa với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách vĩ mô khác. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục phấn đấu giảm lãi suất cho vay; hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng. Điều hành tỷ giá theo hướng linh hoạt, hài hòa, cân bằng hợp lý với lãi suất; đa dạng hóa các kênh cung ứng ngoại tệ, ổn định giá trị đồng Việt Nam, cải thiện cán cân thanh toán quốc tế.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước, đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, hải quan; tiếp tục mở rộng cơ sở thu, nhất là thu từ thương mại điện tử, dịch vụ ăn uống…; xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp vi phạm về hóa đơn, chứng từ, thanh toán mua bán, giao dịch hàng hóa, dịch vụ; phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2025 tăng ít nhất 25% so với dự toán. Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, trong đó tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên 7 tháng cuối năm 2025 để hỗ trợ an sinh xã hội, xây dựng trường nội trú, bán trú cho học sinh vùng sâu, vùng xa, biên giới, đặc khu, hải đảo và phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo phân bổ ngay để chống lãng phí, tiêu cực.

Đồng thời, phát huy vai trò cơ quan thường trực Ban chỉ đạo về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam theo Quyết định số 1646/QĐ-TTg ngày 01/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ; tích cực đôn đốc các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong tháng 8/2025 để triển khai ngay Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, bảo đảm đưa vào hoạt động Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng trong năm 2025.

Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình, xây dựng kịch bản, phương án, định hướng điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ, thương mại, xuất nhập khẩu và các chính sách khác từ nay đến cuối năm 2025 và năm 2026, báo cáo Thường trực Chính phủ xem xét, cho ý kiến trước ngày 20/8/2025.

Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; chuẩn bị, tổ chức lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án lớn trên cả nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, quyết liệt tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của cả nước đến hết quý III đạt trên 60% và hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ giao. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; giao chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công hằng tháng đến từng chủ đầu tư; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, kịp thời điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án giải ngân tốt theo quy định. Kiên định mục tiêu, yêu cầu bảo đảm chất lượng đầu tư công, chất lượng dự án, công trình, tránh lãng phí.

Các bộ, cơ quan, địa phương tập trung xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, bảo đảm tổng số dự án nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2026 - 2030 không quá 3.000 dự án (bao gồm cả dự án chuyển tiếp và dự án mới). Khẩn trương phân bổ kế hoạch đầu tư công đợt 2, đợt 3 của các chương trình mục tiêu quốc gia và vốn ngân sách trung ương bổ sung từ nguồn tăng thu vốn ngân sách trung ương năm 2024 mới được Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung, bảo đảm kịp thời giải ngân trong những tháng cuối năm.

Đồng thời, tích cực triển khai công tác chuẩn bị đầu tư các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm giai đoạn 2026 - 2030; thúc đẩy, giải quyết khó khăn các dự án đầu tư ngoài nhà nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công điện số: 13/CĐ-TTg ngày 08/02/2025, 26/CĐ-TTg ngày 31/3/2025, 118/CĐ-TTg ngày 22/7/2025…; tiếp tục đăng ký các dự án, công trình đủ điều kiện, thủ tục theo quy định để khởi công, khánh thành vào ngày 19/8/2025 nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Rà soát, đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 sau sắp xếp tổ chức bộ máy, gửi Bộ Tài chính trước ngày 15/8/2025 để rà soát, tổng hợp, báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền theo quy định.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tham mưu hiệu quả cho các Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ tăng cường kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công tại các bộ, cơ quan, địa phương; tiếp tục rà soát, tổng hợp đề nghị của các bộ, cơ quan, địa phương về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 theo thẩm quyền, vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương làm cơ sở triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030.

Bộ Tài chính, các cơ quan chủ chương trình mục tiêu quốc gia, các cơ quan, địa phương liên quan đẩy nhanh việc xây dựng cơ sở dữ liệu các chương trình mục tiêu quốc gia; rà soát, tổng hợp đề xuất của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương không còn nhu cầu sử dụng vốn, hoàn trả ngân sách trung ương để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Tập trung nguồn lực xây dựng thể chế, pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số quốc gia; tiếp tục triển khai nhiệm vụ bảo đảm tổ chức bộ máy của đơn vị hành chính 2 cấp hoạt động thông suốt, hiệu quả

Các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tăng cường kiểm tra, đôn đốc, theo dõi hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, việc thực hiện 30 nghị định, 66 thông tư về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt, liên tục, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và 2026, các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Công điện số 127/CĐ-TTg ngày 04/8/2025.

Các bộ, cơ quan ngang bộ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tiếp tục hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm đầy đủ, thống nhất, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là lĩnh vực tổ chức bộ máy; nhiệm vụ, thẩm quyền quản lý cấp xã; lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, tài chính, tư pháp; đồng thời, giao địa phương chủ động thực hiện phân cấp, ủy quyền giữa các cấp hành chính và việc ủy quyền nhiệm vụ, thẩm quyền của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cho cán bộ cấp dưới liền kề trong trường hợp cần thiết.

Căn cứ yêu cầu công tác và thực tiễn triển khai nhiệm vụ của địa phương, cử cán bộ, công chức tăng cường hỗ trợ các địa phương, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; kịp thời hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc triển khai các nhiệm vụ về sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện quy định về phân cấp phân quyền, giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước.

Trên cơ sở kết quả tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính, xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp xã theo mô hình tập trung, tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; hoàn thành cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã trước ngày 15 tháng 8 năm 2025, cấp tỉnh trong năm 2025.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương đề xuất phương án hoàn thiện pháp luật, nhất là một số quy định còn mâu thuẫn, chồng chéo, chưa bảo đảm tính thống nhất, khả thi giữa các luật, nghị định, thông tư liên quan đến phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền khi tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ Khoa học và Công nghệ bám sát tình hình, kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc về bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin, đường truyền... tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã; việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin tại địa phương và các hệ thống thông tin chuyên ngành dùng chung do các bộ, cơ quan triển khai toàn quốc (hộ tịch, đất đai, đăng ký kinh doanh, thuế...), đề xuất giải pháp xử lý, khắc phục.

Thúc đẩy phát triển đồng bộ các ngành, lĩnh vực; bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng, an ninh lương thực quốc gia; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, xử lý hiệu quả các dự án, doanh nghiệp yếu kém, tồn đọng kéo dài

Các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, triển khai các giải pháp thúc đẩy sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất và phân phối điện, khôi phục sản xuất tại các vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Nắm chắc tình hình thị trường, diễn biến nguồn cung, giá cả hàng hóa tại các khu vực vừa xảy ra thiên tai, bão lũ, kịp thời bảo đảm nguồn cung, kiểm soát giá cả, không để đầu cơ, găm hàng, lợi dụng thiên tai, bão lũ để trục lợi.

Đồng thời, khẩn trương triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 384/TB-VPCP ngày 25/7/2025 của Văn phòng Chính phủ; đề xuất phương án xử lý cụ thể đối với các dự án khó khăn, vướng mắc đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án và các dự án vướng mắc về trình tự, thủ tục, cơ chế, chính sách pháp luật theo danh sách do Bộ Tài chính thông báo, gửi Bộ Tài chính tổng hợp, xây dựng báo cáo trình cấp thẩm quyền; tiếp tục chỉ đạo cơ quan chức năng tập trung thanh tra các dự án có thể có sai phạm theo danh sách do Thanh tra Chính phủ thông báo, hoàn thành trước ngày 20/9/2025.

Ủy ban Kiểm tra của Đảng ủy Chính phủ, Thanh tra Chính phủ xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, thanh tra việc triển khai các Nghị quyết của Chính phủ từ đầu năm đến tháng 7/2025, báo cáo Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/8/2025.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ vận hành các dự án nguồn điện lớn, lưới điện quan trọng; sẵn sàng phương án, kịch bản ứng phó với tình huống phát sinh, bảo đảm cung ứng điện, tuyệt đối không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào.

Đồng thời, khẩn trương nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các Nghị định số: 57/2025/NĐ-CP ngày 3/3/2025 quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn, 58/2025/NĐ-CP ngày 3/3/2025 quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới và các văn bản quy định điện tự sản xuất, tự tiêu thụ…; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 năm 2025.

Ngoài ra, theo dõi sát diễn biến thị trường thế giới, trong nước để chủ động các giải pháp điều hành, cân đối cung cầu thị trường xăng, dầu theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, bảo đảm nguồn cung xăng, dầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và tiêu dùng của người dân trong mọi tình huống.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lào Cai, Lâm Đồng, Quảng Ninh khẩn trương hướng dẫn, xử lý dứt điểm trong tháng 8 năm 2025 đối với các vướng mắc của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam liên quan đến trình tự, thủ tục cấp phép mỏ, tăng sản lượng khai thác, sử dụng đất đá thải mỏ làm vật liệu san lấp… để tháo gỡ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các Tập đoàn; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo.

Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ, các cơ quan, địa phương, các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước tiếp tục phát huy hiệu quả Ban chỉ đạo 751 để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 170/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội, trên cơ sở đó báo cáo cấp có thẩm quyền nghiên cứu mở rộng phạm vi áp dụng cho các dự án tương tự trên cả nước đối với các cơ chế, chính sách đặc thù đã áp dụng tại thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa.

Các Bộ: Công Thương, Tài chính và các địa phương khẩn trương thực hiện hiệu quả việc giải quyết đề xuất đầu tư các dự án nguồn điện theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, nhất là các tổ hợp điện khí, điện gió của các nhà đầu tư nước ngoài FDI.

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng, đa dạng hóa thị trường, hàng hóa xuất khẩu và chuỗi cung ứng; khai thác tối đa thị trường trong nước; tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tiếp tục thực hiện các giải pháp mở rộng, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm xuất khẩu và chuỗi cung ứng, nhất là đối với các mặt hàng xuất khẩu có lợi thế. Tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng nhanh, kịp thời các tiêu chuẩn mới của các thị trường xuất khẩu.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh triển khai các chương trình khuyến mại, kích cầu tiêu dùng trong nước, thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", tạo ra phong trào, xu thế sử dụng hàng Việt Nam; đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá, xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm trên các nền tảng số, thương mại điện tử.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tiếp tục chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các phương án đàm phán thương mại với Hoa Kỳ. Khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ trước ngày 17/8/2025 để xem xét, ban hành Nghị định về kiểm soát thương mại chiến lược.

Ngoài ra, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ: Tài chính, Y tế, Công an, Quốc phòng, các cơ quan, địa phương xây dựng kế hoạch, thực hiện thường xuyên, liên tục, hiệu quả công tác đấu tranh, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, vi phạm sở hữu trí tuệ, nhất là đối với các mặt hàng sữa, thuốc, thực phẩm…

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về các giải pháp tổng thể để ứng phó kịp thời, hiệu quả với chính sách thuế quan của Hoa Kỳ, hoàn thành trước ngày 13/8/2025.

Các Bộ: Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính và các bộ, cơ quan chuyên ngành siết chặt quản lý việc thực hiện quy định về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng nông sản ngay từ khâu thu hoạch…; khẩn trương xử lý dứt điểm các vướng mắc về quy định, điều kiện xuất nhập khẩu hàng hóa theo kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội.

Chủ động, tích cực phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo vệ môi trường; thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, nâng cao đời sống Nhân dân

Các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo dõi, dự báo, thông tin kịp thời về tình hình thiên tai, nhất là bão, lũ, nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất để chủ động phòng, tránh, sơ tán, di dời, đảm bảo an toàn tính mạng cho Nhân dân, khắc phục nhanh nhất hậu quả do thiên tai.

Đồng thời, thực hiện đầy đủ, đồng bộ, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; quyết tâm hoàn thành cơ bản xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi toàn quốc trước ngày 31/8/2025.

Ủy ban nhân dân các tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Nghệ An phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Công thương, Y tế và các cơ quan liên quan tập trung khắc phục nhanh nhất hậu quả do lũ ống, lũ quét, sạt lở đất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 931/TTg-NN ngày 05/8/2025; khẩn trương cứu trợ lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm đến người dân bị thiệt hại, không để ai bị đói, khát, rét, không có chỗ ở.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương ứng phó kịp thời, hiệu quả để giảm thiểu thiệt hại, bảo đảm an toàn, tính mạng cho người dân, an toàn đê điều, hồ đập trong mưa lũ; hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm khôi phục sản xuất nông nghiệp và ổn định cuộc sống. Rà soát, đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ bảo vệ môi trường được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; đề xuất tháo gỡ ngay khó khăn, vướng mắc đối với các nhiệm vụ chậm tiến độ, hoàn thành trong quý III năm 2025. Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia, tích hợp, đồng bộ vào Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh với chủ đề: "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" theo Đề án được phê duyệt, cơ bản hoàn thành trước ngày 15/8/2025. Đẩy mạnh xúc tiến du lịch và thúc đẩy ra đời các sản phẩm mới về du lịch.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới. Đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, nhất là các địa phương bị ảnh hưởng do mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét, khẩn trương vệ sinh trường lớp, sửa chữa, khắc phục hư hại, hoàn thiện, bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy, đồ dùng học tập, sách giáo khoa cho các điểm trường, các cơ sở giáo dục để tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026 vào ngày 05 tháng 9 năm 2025 trên toàn quốc.

Tiếp tục tăng cường, củng cố tiềm lực quốc phòng, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, công tác thanh tra, chống lãng phí

Các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao chuẩn bị chu đáo, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, quan trọng của đất nước trong tháng 8, tháng 9/2025, như: 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Đồng thời, khẩn trương ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống lãng phí đến năm 2035 theo Quyết định số 806/QĐ-TTg ngày 22/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó nêu rõ giải pháp trọng tâm, trọng điểm để giải quyết các điểm nghẽn liên quan đến phòng, chống lãng phí, nhất là các điểm nghẽn về thể chế, tiêu chuẩn, định mức kinh tế, kỹ thuật. Tổ chức tổng kết, đánh giá thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Chính phủ trước ngày 12/8/2025.

Các Bộ: Quốc phòng, Công an theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước. Làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, nhất là tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, bảo đảm an ninh, an toàn, an dân.

Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành phố Hà Nội và các cơ quan, địa phương liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiến hành hợp luyện và tổ chức thành công, an toàn lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thanh tra Chính phủ đẩy mạnh thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2025, trong đó tập trung thanh tra công tác quản lý nhà nước trên các ngành, lĩnh vực quan trọng, dư luận xã hội quan tâm, thanh tra các chuyên đề, nhất là các dự án khó khăn, vướng mắc, phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng nhà đất trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước…

Tăng cường công tác thông tin, truyền thông kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng, định hướng dư luận xã hội phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội của đất nước

Các bộ, địa phương, cơ quan thông tấn, báo chí quốc gia theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tăng cường thông tin, truyền thông về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự kiện chính trị quan trọng, thành quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Tuyên truyền nổi bật, đậm nét về các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường...; lan tỏa, phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống tốt đẹp, tinh thần tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách" của Nhân dân ta; biểu dương tấm gương người tốt, việc tốt và các điển hình tiên tiến.

Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, các cơ quan, địa phương liên quan chuẩn bị, tổ chức tốt chương trình truyền hình trực tiếp: Lễ diễu binh, diễu hành; Chương trình nghệ thuật đặc biệt và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9./.