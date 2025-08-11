Giải tỏa tâm lý e ngại cho hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử

(TBTCO) - Hiện, cơ quan thuế và doanh nghiệp công nghệ đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trong hoạt động kinh doanh. Các ngân hàng thương mại cũng đã nhập cuộc với nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ góp phần giải tỏa tâm lý e ngại từ phía hộ kinh doanh.

Nhiều phần mềm hiện đại ra đời phục vụ hộ kinh doanh

Ngay sau khi Nghị định số 70/2025/NĐ-CP (Nghị định 70) của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/2025, cuối tháng 6/2025, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tiến hành cuộc khảo sát gần 1.400 hộ kinh doanh về việc thực hiện hóa đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế.

Ông Phạm Ngọc Thạch - Phó trưởng ban Ban Pháp chế, VCCI cho biết, VCCI đã tổng hợp được nhiều mối lo từ các hộ kinh doanh, như: lo tăng chi phí, giảm lãi; thuế quá cao, khó khăn khi xuất hóa đơn, khách hàng không cung cấp thông tin, thủ tục hành chính phức tạp hơn so với trước kia, phải thêm chi phí thuê người quản lý, không rành về công nghệ, mất thời gian tìm hiểu, quản lý..., nên sợ làm sai và rất sợ bị phạt.

Nhiều phần mềm hiện đại ra đời phục vụ hộ kinh doanh. Ảnh: TL

Có ý kiến chuyên gia cho rằng, khảo sát nêu trên của VCCI chưa phải là bức tranh toàn diện về kết quả thực hiện Nghị định 70 của Chính phủ, bởi cuộc khảo sát được thực hiện chỉ sau 3 tuần Nghị định có hiệu lực thi hành. Mặt khác, đây là thời điểm các hộ kinh doanh đang chịu tác động của nhiều cơ chế, chính sách mới, nhất là cao điểm chống hàng giả, hàng nhái, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, nên dễ có sự nhầm lẫn khi đánh giá tác động.

Để Nghị định 70 của Chính phủ đi vào cuộc sống, ngành Thuế đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động chuyên môn và truyền thông sâu rộng. Các hội nghị, hội thảo quy mô lớn liên tục được tổ chức với sự tham gia trực tiếp và trực tuyến của gần 500 tổ chức cung cấp giải pháp công nghệ, đại diện hộ kinh doanh và cơ quan thuế các địa phương.

Nhiều phần mềm hiện nay đã được thiết kế theo hướng thân thiện, linh hoạt, phù hợp với từng trình độ công nghệ của hộ kinh doanh, từ quy mô nhỏ lẻ đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cụ thể, đối với hộ kinh doanh đã có phần mềm kế toán, bán hàng có thể tích hợp thêm các gói phần mềm hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, phần mềm bảo hiểm xã hội, chữ ký số…

Còn đối với hộ kinh doanh chưa có phần mềm, có thể sử dụng phần mềm tích hợp đầy đủ các chức năng từ bán hàng, kế toán, lập tờ khai thuế đến xuất hóa đơn, hạch toán, trên cả trình duyệt web, thiết bị di động, máy POS.

Doanh nghiệp công nghệ, ngân hàng vào cuộc

Chung tay cùng ngành Thuế triển khai Nghị định 70, các doanh nghiệp công nghệ như: Misa, KiotViet, Sapo, Softdream… đã cung cấp phần mềm cho hộ, cá nhân kinh doanh dùng thử miễn phí 6 tháng, tặng gói hóa đơn điện tử lên đến 5.000 hóa đơn, miễn phí tư vấn, hướng dẫn kê khai và sử dụng phần mềm. Các sản phẩm phần mềm đồng thời được tích hợp trên nền tảng di động, máy tính bảng, máy POS… thuận tiện cho mọi loại hình kinh doanh.

Cụ thể, Misa đã phát triển giải pháp Misa eShop toàn diện, cho phép các hộ kinh doanh thực hiện từ bán hàng, xuất hóa đơn điện tử đến kê khai thuế trên một phần mềm duy nhất. Misa cũng đã triển khai gói sản phẩm trọn gói bao gồm phần mềm, ký số, hóa đơn điện tử với giá chỉ từ 100.000 đồng/tháng. Hạ tầng lưu trữ hóa đơn 10 năm, nhân sự hỗ trợ trực tiếp, đường truyền dữ liệu... bảo đảm chất lượng dịch vụ.

Chị Nguyễn Cẩm Vân - Chủ tiệm bánh Phương Soát Huy Vân, địa chỉ số 19 ngõ 12 phố Nghĩa Dũng, phường Hồng Hà, Hà Nội chia sẻ, đã bỏ lỡ nhiều cơ hội kinh doanh quan trọng khi chưa sử dụng hóa đơn bán hàng. Việc triển khai Misa eShop không chỉ giúp tiệm bánh chuyên nghiệp hóa quy trình bán hàng, mà còn giúp mở rộng cơ hội tiếp cận khách hàng lớn, đồng thời đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật.

“Ngành Thuế đang tập trung nghiên cứu, xây dựng các hệ thống ứng dụng cho phép tự động xác định nghĩa vụ thuế dựa trên dữ liệu hóa đơn điện tử mà hộ kinh doanh sử dụng để tự động tính toán số thuế phải nộp và lập sẵn tờ khai thuế cho hộ kinh doanh; triển khai giải pháp kết nối, trao đổi thông tin với các bên liên quan phục vụ công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh” - ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế.

Bên cạnh sự vào cuộc của các doanh nghiệp công nghệ, nhiều ngân hàng thương mại cũng đã hưởng ứng đưa ra nhiều chính sách ưu đãi hỗ trợ hộ kinh doanh. Điển hình Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) chính thức công bố triển khai Chương trình Tặng miễn phí ứng dụng mSeller - giải pháp hỗ trợ bán hàng và phát hành hóa đơn điện tử dành riêng cho hộ kinh doanh, tiểu thương và doanh nghiệp siêu nhỏ.

Đại diện MB, ông Vũ Hồng Phú - Thành viên Ban điều hành cho biết, hơn 15.000 hộ kinh doanh nhỏ như tiệm tạp hóa, quán ăn, cửa hàng gia dụng... đã triển khai và sử dụng App mSeller thành công mà không cần thuê kế toán hay đầu tư thêm thiết bị.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cũng vừa phối hợp với KiotViet giới thiệu gói giải pháp thanh toán số VCB DigiShop, được thiết kế riêng cho các tiểu thương, hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Theo đó, hộ kinh doanh khi sử dụng phần mềm bán hàng KiotViet liên kết với Vietcombank sẽ được tặng hóa đơn điện tử, miễn phí chữ ký số đáp ứng tiêu chuẩn của quy định mới.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế hộ kinh doanh, đồng thời đẩy mạnh đăng ký, sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn chỉ đạo cơ quan thuế các cấp đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý hộ kinh doanh; tăng cường tuyên truyền, đôn đốc các hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế theo quy định pháp luật.

Đồng thời, thực hiện đa dạng hóa các kênh hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh; xây dựng chương trình hỗ trợ trong triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; xây dựng nội dung tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền cho các hộ kinh doanh, đảm bảo ngôn ngữ trình bày dễ hiểu./.