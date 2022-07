(TBTCO) - Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục khởi sắc là một trong nhiều nguyên nhân giúp công tác thu ngân sách nhà nước trong nửa đầu năm 2022 của Cục Thuế Đồng Nai đạt kết quả tích cực, với tổng số thu thực hiện được 23.171 tỷ đồng, đạt 60% dự toán pháp lệnh.

Trong đó, thu ngân sách từ khối các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trung ương được 820 tỷ đồng, DNNN địa phương được 1.019 tỷ đồng, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được 7.399 tỷ đồng, khối kinh tế tư nhân được 3.206 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất (SDĐ) được 3.197 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân được 3.895 tỷ đồng…

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục kê khai nộp thuế tại Cục Thuế Đồng Nai. Ảnh Đỗ Doãn

Phân tích báo cáo đánh giá công tác 6 tháng đầu năm của Cục Thuế Đồng Nai cho thấy, nếu so với dự toán, có 11/16 khoản thu, sắc thuế đạt khá (trên 50%). Trong đó tổng các khoản thu từ khối sản xuất kinh doanh của 4 lĩnh vực kinh tế 6 tháng thu được 12.443 tỷ đồng, đạt 53% dự toán và bằng 76% so với cùng kỳ; chiếm 54% so với tổng thu.

Ngược lại, cũng có 4 khoản có tiến độ thu chậm là thuế bảo vệ môi trường (đạt 42% dự toán), tiền thuê đất (đạt 40%), cổ tức và lợi nhuận sau thuế (mới đạt 31% dự toán).

Chia sẻ về kết quả thu ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện trong nửa đầu năm 2022, lãnh đạo Cục Thuế Đồng Nai cho biết, toàn đơn vị đã tập trung khai thác nguồn thu để bù đắp thiếu hụt do ảnh hưởng của dịch bệnh và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sau dịch của Chính phủ.

Cụ thể là tích cực rà soát, khai thác các nguồn thu từ số phát sinh; rà soát, đôn đốc các doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế tài nguyên sau quyết toán thuế theo quy định; rà soát, đôn đốc các doanh nghiệp thuộc trường hợp gia hạn theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP vẫn còn nợ thuế; chủ động phối hợp các nguồn thông tin từ các sở, ban, ngành kịp thời khai thác tăng thu 1.530 tỷ đồng các khoản thuế phát sinh từ hoạt động chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn.