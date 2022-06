Cục Thuế Hà Nội thu ngân sách 6 tháng đạt 58,5% dự toán

(TBTCO) - Tổng thu ngân sách trên địa bàn do Cục Thuế TP. Hà Nội thực hiện 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 164.875 tỷ đồng, đạt 58,5% dự toán pháp lệnh, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2021. Giải thích về kết quả trên, lãnh đạo Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, do dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát, các doanh nghiệp trên địa bàn đã phục hồi sản xuất, kinh doanh, do đó đã nộp ngân sách tăng so với cùng kỳ.

Dịch bệnh được kiểm soát giúp tăng thu ngân sách Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, do dịch Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát, nền kinh tế được mở cửa trở lại, giúp cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, qua đó thúc đẩy kinh tế phát triển, nhờ đó số thu ngân sách đạt khá cả về số thu và tiến độ thu. Báo cáo cho thấy, tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn do Cục Thuế TP. Hà Nội quản lý ước đạt 164.875 tỷ đồng, đạt 58,5% dự toán pháp lệnh, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2021. Số thu trên không bao gồm tiền thuế và tiền thuê đất dự kiến được gia hạn thời hạn nộp trong 6 tháng đầu năm 2022 theo Nghị định số 34/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Ông Nguyễn Tiến Trường - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, cùng với các giải pháp của Chính phủ hỗ trợ về thuế, cục thuế đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế. “Thông qua việc đa dạng hoá các hình thức triển khai trực tiếp và trực tuyến trên các nền tảng số như: thư điện tử, Website, Facebook, Youtube… dưới hình thức tin, bài viết, xây dựng video tuyên truyền một cách linh hoạt, sáng tạo đã giúp cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế nhanh chóng tiếp nhận được chính sách thuế mới, nhất là chính sách gia hạn về thuế” - ông Trường nói. Người nộp thuế làm thủ tục hành chính thuế tại bộ phận "một cửa" Cục Thuế TP. Hà Nội. Ảnh: NM. Lãnh đạo Cục Thuế TP. Hà Nội cũng cho biết, để nắm bắt kịp thời các khó khăn, vướng mắc của người nộp thuế, cục thuế đã thông qua nhiều hình thức, đặc biệt qua hệ thống 479 kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế qua hệ thống thuế điện tử (eTax) để tiếp nhận và giải quyết ngay, hoặc báo cáo, kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét giải quyết. Để công tác hỗ trợ kịp thời, đến nhiều đối tượng người nộp thuế khác nhau, Cục Thuế TP. Hà Nội đã tổ chức hội nghị trực tuyến hướng dẫn, hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2021. “Tại hội nghị này, chúng tôi đã tiếp nhận và giải đáp kịp thời, đầy đủ đối với 207 vướng mắc của người nộp thuế, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình tăng cường hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2021, giảm thiểu tối đa việc thực hiện thủ tục hành chính trực tiếp tại cơ quan thuế” - ông Trường thông tin. Triển khai nhiều giải pháp chống thất thu Bên cạnh sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn, trong thời gian qua Cục Thuế TP. Hà Nội cũng triển khai có hiệu quả các giải pháp chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, xử lý thu hồi nợ thuế, không để xảy ra tình trạng doanh nghiệp lợi dụng chính sách hỗ trợ về thuế của Nhà nước để trốn thuế, chây ỳ, nợ đọng tiền thuế. Cụ thể, cục thuế đã tăng cường triển khai các giải pháp quản lý thuế nhằm mở rộng, chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận. Thường xuyên theo dõi, bám sát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn để quản lý chặt chẽ nguồn thu; đồng thời đẩy mạnh công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp, người nộp thuế duy trì, ổn định, mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh, nuôi dưỡng và tạo nguồn thu bền vững cho NSNN. Để chống thất thu ngân sách, Cục Thuế TP. Hà Nội cũng đã thực hiện thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế trên cơ sở phân tích rủi ro chuyên sâu, dựa trên cơ sở dữ liệu thông tin điện tử của ngành Thuế, kết hợp với thông tin từ các cơ quan chức năng quản lý nhà nước và thông tin truyền thông để xác định kịp thời, chính xác các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật, gian lận, trốn thuế; không tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ hàng năm đối với các doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm, tuy nhiên cũng không để doanh nghiệp lợi dụng chủ trương này vi phạm pháp luật. “Chúng tôi đã đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra sau hoàn thuế nhằm hạn chế tối đa hiện tượng khai không đúng hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) nhằm chiếm đoạt số tiền hoàn thuế của Nhà nước. Tăng cường việc thanh, kiểm tra theo chuyên đề với các lĩnh vực rủi ro cao về thuế như: thương mại điện tử, giao dịch liên kết, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản, nhà đất, hoàn thuế” - ông Trường chia sẻ. Báo cáo cho thấy, 6 tháng đầu năm 2022, toàn cục thuế (bao gồm văn phòng cục và các chi cục thuế) đã hoàn thành 6.197 cuộc thanh kiểm tra, đạt 40% kế hoạch được giao. Tổng số xử lý qua thanh kiểm tra ước thực hiện 2.755 tỷ, trong đó giảm thuế GTGT được khấu trừ 259 tỷ đồng; giảm lỗ 1.258 tỷ đồng; tổng thuế truy thu, truy hoàn và phạt là 1.237 tỷ đồng. Qua đó đã góp phần mang lại kết quả thu đạt khá cả về số thu và tiến độ thu ngân sách nhà nước. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì và đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3-4 ở tất cả các khâu trong quá trình quản lý thuế, từ khâu đăng ký thuế (ngay khâu đầu tiên của quá trình quản lý thuế, việc đăng ký mã doanh nghiệp, mã số thuế được thực hiện qua mạng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người nộp thuế khởi nghiệp). Tuyên truyền hỗ trợ chính sách thuế: Trao đổi thông tin với người nộp thuế bằng phương thức điện tử giúp việc trao đổi, hỗ trợ người nộp thuế được nhanh chóng, kịp thời, thuận tiện. Kê khai - nộp - hoàn thuế điện tử: Tỷ lệ kê khai, nộp thuế điện tử đạt trên 99% số người nộp thuế; thực hiện hoàn thuế điện tử đối với 100% trường hợp hoàn thuế GTGT hàng hóa dịch vụ xuất khẩu và dự án đầu tư. Biên lai - hóa đơn điện tử: Số lượng tổ chức, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn đạt gần 99%, tiếp tục là một trong những đơn vị có kết quả dẫn đầu cả nước...

Nhật Minh