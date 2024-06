Cục Thuế Hải Dương thu ngân sách 5 tháng đạt khá so với dự toán

(TBTCO) - Ông Nguyễn Trọng Tiến - Phó Cục trưởng Cục Thuế Hải Dương cho biết, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế ngay từ những tháng đầu năm, kết quả thu NSNN tháng 5 do đơn vị quản lý được 1.848,5 tỷ đồng, bằng 45,6% kế hoạch quý II; luỹ kế 5 tháng đầu năm 2024 thu được 10.609,5 tỷ đồng, đạt 63% dự toán, tăng 46% so với cùng kỳ.

2 khoản thu hoàn thành dự toán năm

Theo lãnh đạo Cục Thuế Hải Dương, có 2 khoản thu hoàn thành dự toán năm: Thu từ lợi nhuận cổ tức được chia lũy kế đến tháng 5/2024 thu đạt 120% dự toán, do Công ty TNHH MTV KCN Lai Vu đã họp Đại hội cổ đông và chia cổ tức năm 2023; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 120% dự toán, do các đơn vị được cấp quyền khai thác khoáng sản thực hiện việc nộp tiền NSNN theo đúng quy định.

Công chức Cục Thuế Hải Dương tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Có 12 khoản thu đạt khá so với tiến độ dự toán, cụ thể, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) Trung ương lũy kế 5 tháng thu đạt 73% dự toán, tăng 100% so với cùng kỳ; thu từ khu vực DNNN địa phương đạt 50% dự toán, bằng 69%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 62% dự toán, tăng 8%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 73% dự toán, tăng 44%.

Tăng cường chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra Ông Nguyễn Trọng Tiến cho hay, Cục Thuế Hải Dương lập kế hoạch cụ thể để đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2024 đã được phê duyệt. Tăng cường chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra, tập trung theo dõi, nắm bắt thông tin đối với doanh nghiệp, tổ chức có hoạt động kinh doanh rủi ro cao về thuế như: tài nguyên, bất động sản, kinh doanh vàng bạc, đá quý, kinh doanh trên nền tảng mạng xã hội…

Thuế thu nhập cá nhân đạt 67% dự toán, tăng 22%; thuế bảo vệ môi trường đạt 46% dự toán, tăng 32%; thu lệ phí trước bạ đạt 50% dự toán, tăng 4%; thu từ phí, lệ phí đạt 59% dự toán, tăng 7%; thu khác ngân sách đạt 90% dự toán, tăng 42%; thu tiền sử dụng đất đạt 57% dự toán, tăng 267%; thu từ xổ số kiến thiết đạt 56% dự toán, tăng 33%; thu từ tiền thuê đất đạt 66% dự toán, tăng 131%.

Tuy nhiên, ông Tiến cho biết, còn 2 khoản thu đạt thấp so với tiến độ dự toán, như: Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp lũy kế 5 tháng đạt 20% dự toán, tăng 65% so với cùng kỳ; thu từ đất công và hoa lợi công sản đạt 25% dự toán, tăng 9%, do khoản nộp này thường nộp vào cuối năm.

Quản lý nguồn thu từ hoạt động thương mại điện tử

Để hoàn thành dự toán thu ngân sách quý II/2024, ông Tiến cho biết, trong tháng 6/2024, cục thuế tiếp tục rà soát, tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả kinh doanh của các cửa hàng kinh doanh xăng dầu xuất hóa đơn theo từng lần bán hàng để kịp thời phát hiện các dấu hiệu rủi ro gian lận.

Đồng thời, quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) khởi tạo từ máy tính tiền đối với các ngành nghề kinh doanh trên địa bàn, đảm bảo giám sát chặt chẽ việc kê khai thuế sát với doanh thu thực tế; áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để khai thác tối đa nguồn cơ sở dữ liệu giúp quản lý nguồn thu từ hoạt động thương mại điện tử.

Công chức Cục Thuế Hải Dương hỗ trợ người nộp thuế.

Tập trung đôn đốc và triển khai quyết liệt các biện pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế nhằm hạn chế nợ mới phát sinh, không để tình trạng nợ thuế kéo dài phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thu nợ và xử lý nợ đã được Tổng cục Thuế giao. Tiến hành rà soát lại toàn bộ các khoản nợ liên quan đến đất, phân tích chi tiết từng trường hợp nợ, phối hợp với các sở, ngành đề xuất giải pháp tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo.

Theo ông Tiến, cục thuế tiếp tục nâng cao chất lượng, nội dung chương trình tuyên truyền trọng tâm, trọng điểm để hỗ trợ, đối thoại với người nộp thuế (NNT), giúp NNT dễ tiếp cận, nắm bắt các chính sách thuế mới và giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc kịp thời cho người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng quản lý kê khai, kế toán thuế bằng phương thức điện tử; chất lượng dịch vụ khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử hiệu quả. Đẩy mạnh rà soát, chuẩn hóa thông tin đăng ký thuế; tăng cường công tác quản lý hoàn thuế để đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng chặt chẽ, đảm bảo đúng đối tượng, đúng chính sách thuế, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm trường hợp lợi dụng chính sách thuế để trục lợi, chiếm đoạt tiền thuế.

Đẩy mạnh tốc độ việc rà soát chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế, triển khai bản đồ số hộ kinh doanh, triển khai các giải pháp quản lý thuế hiệu quả đối với cá nhân kinh doanh trên nền tảng số, kinh doanh thương mại điện tử, chuyển nhượng bất động sản.