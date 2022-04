Nhiều nguyên nhân ảnh hưởng tới tiến độ thu của Hải Phòng - Thuế tiêu thụ đặc biệt của Vinfast quý I/2022 nộp giảm 480 tỷ đồng so cùng kỳ, do sản lượng xe tiêu thụ giảm. - Khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương và doanh nghiệp nhà nước địa phương hầu như không tăng trưởng và giảm so cùng kỳ do hoạt động sản xuất kinh doanh giảm sút (đặc biệt doanh nghiệp sản xuất bia và điện). - Thu tiền sử dụng đất quý I mới đạt 10% dự toán trung ương, 5% chỉ tiêu HĐND giao, bằng 30,6% so thực hiện cùng kỳ 2021 (số tuyệt đối giảm 1.137 tỷ đồng), do chậm triển khai đấu giá các dự án đất trên địa bàn. - Một số các chính sách giảm thuế ảnh hưởng giảm số thu nộp quý I/2022 so cùng kỳ như: giảm 2% thuế GTGT (tương đương 20% số phát sinh thuế GTGT phải nộp vào NSNN từ tháng 2/2022); giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước cũng làm giảm nguồn thu khoảng 80 tỷ đồng. - Phí sử dụng kết cấu hạ tầng cảng biển nộp 235,6 tỷ đồng, giảm 78,3 tỷ đồng so cùng kỳ; các khoản phí còn lại là 185,8 tỷ đồng, bằng 95,4% so cùng kỳ.