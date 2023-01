Cục Thuế Ninh Bình thu ngân sách vượt 35% dự toán

(TBTCO) - Năm 2022, Cục Thuế Ninh Bình thu ngân sách nhà nước được 19.324 tỷ đồng, đạt 135,8% dự toán pháp lệnh, đạt 121,4% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 113,3% so với cùng kỳ. Ông Đinh Nam Thắng – Cục trưởng Cục Thuế Ninh Bình vui mừng chia sẻ, đây là số thu đạt cao nhất từ trước đến nay.

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tăng trưởng mạnh

Theo báo cáo của Cục Thuế Ninh Bình, trong tổng số thu trên, thu từ thuế, phí, lệ phí và thu khác ngân sách đạt 16.307 tỷ đồng, đạt 123,2% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng trưởng 23,7% so với cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất đạt 3.016 tỷ đồng, đạt 112,6% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 77,8% so với cùng kỳ.

Đánh giá chi tiết theo từng khoản thu, sắc thuế, ông Đinh Nam Thắng cho hay, đối với các khoản thu từ thuế, phí, có 5/5 đơn vị và 9/15 khoản thu hoàn thành và vượt dự toán HĐND tỉnh giao, trong đó những khoản thu quan trọng vượt dự toán cao như: Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 14.132 tỷ đồng, vượt 27,5% dự toán, tăng trưởng 30,5% so với cùng kỳ; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 354 tỷ đồng, vượt 29,1% dự toán, tăng trưởng 22,7% so với cùng kỳ; thu từ doanh nghiệp (DN) nhà nước địa phương đạt trên 46 tỷ đồng, vượt 40,9% dự toán, tăng trưởng 52,8% so với cùng kỳ; thu khác ngân sách đạt 333 tỷ đồng, vượt 85,1% dự toán, tăng trưởng 41,1% so với cùng kỳ...

Ông Đinh Nam Thắng - Cục trưởng Cục Thuế Ninh Bình trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Tài chính cho công chức thuế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: CT

Ông Đinh Nam Thắng thông tin, khoản thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tăng trưởng mạnh chủ yếu là do số nộp của Tập đoàn Thành Công. Năm 2022, Tập đoàn Thành Công nộp ngân sách nhà nước đạt 13.117 tỷ đồng, tăng trưởng 35% so với cùng kỳ và chiếm hơn 93% số nộp của khu vực kinh tế ngoài quốc doanh.

Có được kết quả tổng thể trên, lãnh đạo Cục Thuế Ninh Bình cho rằng, nhờ có sự chỉ đạo điều hành sâu sát của các cấp lãnh đạo, sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả với các sở, ban, ngành, huyện, thành phố, sự phấn đấu vươn lên vượt qua khó khăn thách thức của cộng đồng DN, doanh nhân, người nộp thuế (NNT) và sự cố gắng nỗ lực, chủ động của cán bộ, công chức thuế Cục Thuế Ninh Bình. Nhờ đó, công tác thu ngân sách nhà nước đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, vươn đến một mốc son mới, số thu đạt cao nhất từ trước đến nay.

Theo Cục Thuế Ninh Bình, đến 31/12/2022, ước thực hiện giảm thuế GTGT 2% gần 1.500 tỷ đồng; gia hạn thuế GTGT trên 68 tỷ đồng; gia hạn thuế thu nhập DN 105 tỷ đồng; gia hạn tiền thuê đất 12 tỷ đồng.

Tuy nhiên, năm 2022, vẫn còn 6/15 khoản thu chưa đạt so với dự toán HĐND tỉnh giao, trong đó: Thu từ khu vực DN nhà nước trung ương đạt 76,5% dự toán; thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài đạt 80,3% dự toán; thu từ thuế bảo vệ môi trường đạt 64,4% dự toán; thu phí - lệ phí đạt 79,5% dự toán; thu từ hoạt động xổ số đạt 95,9% dự toán; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 98,3% dự toán...

Lý giải về nguyên nhân các chỉ tiêu thu trên chưa đạt dự toán, lãnh đạo Cục Thuế Ninh Bình cho biết, do thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế theo quy định của Chính phủ, Quốc hội, đã tác động làm giảm số thu từ thuế GTGT, thuế bảo vệ môi trường, phí, lệ phí...

Khen thưởng, động viên, khích lệ doanh nghiệp thực hiện tốt pháp luật thuế

Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách, công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT cũng được Cục Thuế Ninh Bình đặc biệt chú trọng. Ông Nguyễn Văn Khánh – Trưởng phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế Ninh Bình) chia sẻ, năm 2022, cục thuế đã xây dựng trang thông tin của cục thuế trên nền tảng mạng xã hội Zalo, Facebook, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn nhằm tuyên truyền, hỗ trợ giải đáp vướng mắc về chính sách thuế cho NNT một cách nhanh chóng, thuận lợi, chính xác nhất.

Lãnh đạo Cục Thuế Ninh Bình trao thưởng hóa đơn may mắn cho người trúng giải. Ảnh: CT

Cùng với đó, Cục Thuế Ninh Bình đã tổ chức 11 hội nghị tập huấn về chính sách cho NNT; giải đáp trực tiếp tại cơ quan thuế 4.660 lượt; giải đáp qua phương tiện đại chúng (zalo, fanpage,…) 2.030 lượt; bằng văn bản 86 lượt; qua điện thoại 8.982 lượt; qua 479 kênh thông tin hỗ trợ NNT 10 lượt và các hình thức khác 14.523 lượt…

Cùng với công tác tuyên truyền - hỗ trợ, Cục Thuế Ninh Bình đã thực hiện khen thưởng kịp thời cho 80 tổ chức, cá nhân chấp hành tốt chính sách thuế năm 2021 tại trụ sở NNT, qua đó nhằm khích lệ, động viên DN có thành tích tốt trong việc thực hiện chính sách thuế, đồng thời nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của DN, tiếp nhận và xử lý kịp thời những thông tin, phản ánh, kiến nghị của NNT về những khó khăn, vướng mắc trong việc thực thi chính sách thuế và trách nhiệm, thái độ phục vụ của công chức thuế tại các đơn vị.

Nhờ đẩy mạnh điện tử hóa công tác quản lý thuế, tỷ lệ nộp hồ sơ khai thuế điện tử trên địa bàn luôn đạt trên 98% tổng số hồ sơ khai thuế đã nộp; số tiền nộp vào NSNN bằng phương thức điện tử luôn đạt 99% tổng số tiền phải nộp; 100% số hồ sơ hoàn thuế được gửi đến cơ quan thuế và được giải quyết hoàn thuế bằng phương thức điện tử. Cục Thuế Ninh Bình đã thực hiện công khai 100% các thủ tục hành chính tại trụ sở cục thuế và các chi cục thuế khu vực để NNT tra cứu.

Ngoài ra, Cục Thuế Ninh Bình và các chi cục thuế trực thuộc đã triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ thuộc công tác quản lý đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, miễn giảm thuế, hoàn thuế... Thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc kê khai, khấu trừ, hoàn thuế, miễn, giảm thuế, quyết toán thuế, đảm bảo 100% số hồ sơ khai thuế được kiểm tra, kiểm soát.

Đẩy mạnh cải cách, ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai diện rộng ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế, dịch vụ thuế điện tử với nhiều tiện ích, hỗ trợ NNT thực hiện khai thuế thuận lợi, chính xác. Đồng thời, tăng cường công tác đôn đốc nộp tờ khai, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của NNT, phát hiện ngay các trường hợp kê khai không đúng, không đủ, không kịp thời số thuế phải nộp để có các biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời.

Theo báo cáo của Cục Thuế Ninh Bình, trong năm 2022, cục thuế đã tiếp nhận và xử lý 69.125/71.550 hồ sơ khai thuế các loại, đạt tỷ lệ 96,7% hồ sơ khai thuế đã nộp trên số hồ sơ phải nộp, trong đó 67.675/69.125 hồ sơ nộp đúng hạn, đạt tỷ lệ 98%; đã giải quyết 90 bộ hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng với số tiền hơn 637 tỷ đồng bằng phương thức điện tử cho NNT theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, Cục Thuế Ninh Bình cũng đã phối hợp với các cơ quan liên quan đối chiếu, xác nhận kết quả việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với NNT bằng phương thức điện tử đạt tỷ lệ 100% trên tổng số hồ sơ xác nhận, tỷ lệ nộp hồ sơ khai thuế điện tử đạt trên 99% tổng số hồ sơ khai thuế, lập 640 biên bản điện tử đạt tỷ lệ 85%./.