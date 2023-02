Cục Thuế Quảng Nam thu ngân sách tháng 1 đạt 12,5% dự toán

Tháng 1/2023, Cục Thuế Quảng Nam đã tổ chức Chương trình lựa chọn "Hóa đơn may mắn" quý IV/2022 và đã xác định được 19 giải thưởng trong tổng số 41.283 hóa đơn đủ điều kiện tham gia chương trình "Hóa đơn may mắn". Trong đó, có 1 giải nhất trị giá 20 triệu đồng; 3 giải nhì trị giá mỗi giả 10 triệu đồng; 5 giải ba, trị giá mỗi giải 4 triệu đồng và 10 giải khuyến khích, mỗi giải 1 triệu đồng. Tổng số tiền trao giải cho chương trình "Hóa đơn may mắn" trong quý IV/2022 là 80 triệu đồng. Sáng ngày 8/2 vừa qua, Cục Thuế Quảng Nam đã tổ chức Lễ trao thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn” kỳ II quý IV/2022 cho các cá nhân, hộ kinh doanh trúng thưởng trên địa bàn.