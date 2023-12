Cục Thuế Thái Nguyên nỗ lực hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách

(TBTCO) - Dự kiến thu ngân sách nhà nước cả năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đạt 15.780 tỷ đồng, bằng 95,8% dự toán (tương ứng hụt thu 694 tỷ đồng). Trong thời gian còn lại của năm 2023, Cục Thuế Thái Nguyên tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp thu, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được giao.

Sâu sát doanh nghiệp, kịp thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn

Thông tin về tình hình thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn, ông Đỗ Trọng Nghĩa - Cục trưởng Cục Thuế Thái Nguyên cho biết, năm 2023 tỉnh Thái Nguyên được giao dự toán thu 16.474 tỷ đồng. 11 tháng, Cục Thuế Thái Nguyên thu đạt 84,4% dự toán.

Lãnh đạo Cục Thuế Thái Nguyên phân tích, với kết quả thu 11 tháng và tình hình kinh tế trên địa bàn tỉnh những tháng cuối năm, dự kiến ước thu NSNN cả năm 2023 đạt 15.780 tỷ đồng, bằng 95,8% dự toán (tương ứng hụt thu 694 tỷ đồng), bằng 124% so với số ước thực hiện báo cáo Quốc hội (tương ứng vượt 3.067 tỷ đồng), bằng 99,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu thuế, phí dự kiến đạt 11.882 tỷ đồng, bằng 101,9% so với dự toán, bằng 116,5% so số báo cáo Quốc hội (tương ứng vượt 1.065 tỷ đồng).

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Vũ Chí Hùng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Cục Thuế Thái Nguyên. Ảnh: Thanh Thanh

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Cục Thuế Thái Nguyên về tình hình thu NSNN trên địa bàn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Vũ Chí Hùng đánh giá, kết quả thu do cơ quan thuế quản lý 11 tháng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đạt 84,4% dự toán, thấp hơn so với bình quân chung của cả nước và đứng thứ 46/63 địa phương. Đáng lưu ý, nguồn thu từ Công ty Samsung Thái nguyên 11 tháng ước đạt 3.261 tỷ đồng, trên cơ sở doanh thu 22 tỷ USD, giảm 5 tỷ USD so cùng kỳ.

Phó Tổng cục trưởng Vũ Chí Hùng cho rằng, những khó khăn trên đã được ngành Thuế dự báo từ trước, bởi diễn biến khó lường của nền kinh tế, sự khó khăn của người dân và doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh và những chính sách miễn, giảm, gia hạn và các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với doanh nghiệp, người dân,... sẽ có tác động trực tiếp lên nguồn thu ngân sách tại các địa phương.

Phó Tổng cục trưởng Vũ Chí Hùng chỉ đạo, trong bối cảnh doanh nghiệp còn đối diện nhiều khó khăn, Cục Thuế Thái Nguyên cần tiếp tục rà soát các vấn đề liên quan đến miễn, giảm, gia hạn và các chính sách hỗ trợ để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung vốn để sản xuất kinh doanh, nuôi dưỡng nguồn thu.

Chính vì vậy, ngay từ đầu năm, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các cục thuế địa phương cần thực hiện rà soát toàn bộ nguồn thu trên địa bàn, nắm chắc và phân tích sâu diễn biến thu để từ đó đề xuất kịp thời các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân khắc phục khó khăn, tập trung sản xuất và mở rộng thị phần. Đồng thời, các đơn vị tuyệt đối không thu ứng, thu ép so với phát sinh để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung vốn sản xuất kinh doanh, nuôi dưỡng nguồn thu.

Chia sẻ với những khó khăn trong công tác thu ngân sách trên địa bàn và những khó khăn của doanh nghiệp và người dân trong sản xuất kinh doanh, Phó Tổng cục trưởng Vũ Chí Hùng đề nghị, Cục Thuế Thái Nguyên khi xây dựng dự toán thu NSNN các năm tiếp theo cần phải đánh giá, rà soát các nguồn thu phát sinh sát thực tế, nắm bắt nguồn thu triệt để, đầy đủ.

Chú trọng quản lý phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử, chống thất thu thuế

Chia sẻ về nhiệm vụ giải pháp thu ngân sách trong tháng nước rút, Cục trưởng Đỗ Trọng Nghĩa cho biết, cục thuế đang tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát dữ liệu hóa đơn điện tử để kịp thời ngăn chặn hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn điện tử không hợp pháp.

Đặc biệt, đơn vị chú trọng các giải pháp phát hiện, xử lý triệt phá ngay các doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp, “đường dây” mua bán hóa đơn; đồng thời, đẩy nhanh tốc độ đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

Ông Đỗ Trọng Nghĩa - Cục trưởng Cục Thuế Thái Nguyên, báo cáo tình hình thu ngân sách trên địa bàn với đoàn công tác của Tổng cục Thuế. Ảnh: Thanh Thanh

Song song với đó, cục thuế tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ, thực hiện nghiêm kỷ luật của ngành, nhất là đối với các bộ phận tiếp xúc trực tiếp với người nộp thuế. Nghiêm khắc chấn chỉnh những hành vi vi phạm, không giữ vững đạo đức, tác phong bản lĩnh chính trị trong thực thi công vụ.

“Trong bối cảnh nền kinh tế và hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh chịu nhiều tác động kéo dài bởi dịch bệnh nên công tác dự báo gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong thời gian còn lại của năm 2023, Cục Thuế Thái Nguyên sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2023 ở mức cao nhất” - Cục trưởng Đỗ Trọng Nghĩa bày tỏ quyết tâm.

“Năm 2024, tình hình kinh tế, chính trị thế giới tiếp tục sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp, vì vậy Cục Thuế Thái Nguyên tiếp tục tăng cường công tác phân tích, dự báo; lập dự toán thu trên cơ sở đó có những phân tích, đánh giá tổng quát diễn biến kinh tế trong nước và thế giới tới khả năng thu ngân sách trên địa bàn, từ đó đưa ra những cảnh bảo kịp thời đối với UBND tỉnh Thái Nguyên trong công tác lập dự toán thu NSNN. Đồng thời, cục thuế đề xuất ra phương án thu NSNN phù hợp và sát với thực tế diễn biến kinh tế” - Phó Tổng cục trưởng Vũ Chí Hùng chỉ đạo./.