Cục Thuế Thanh Hóa thu ngân sách “tăng tốc chặng nước rút

(TBTCO) - Ông Ngô Đình Hùng – Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa chia sẻ, tính đến đầu tháng 10 năm 2021, tổng thu nội địa cơ quan thuế địa phương thực hiện địa đạt 94,1% dự toán, tăng 19,7% so với cùng kỳ. Cục Thuế Thanh Hóa đang quyết liệt thực hiện các giải pháp thu “tăng tốc” để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách trong "chặng nước rút".

Thu từ thuế, phí tăng 20% so với cùng kỳ

Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thuế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, ông Ngô Đình Hùng cho biết, năm 2021 dịch Covid-19 tiếp tục có diễn biến phức tạp. Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp (DN), hộ kinh doanh, doanh thu sụt giảm đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả, tiến độ thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN).

Tuy nhiên, nhờ có sự nỗ lực vượt qua khó khăn của cộng đồng DN và người nộp thuế (NNT), số thu nộp NSNN những tháng đầu năm đảm bảo tiến độ dự toán được giao.

Cục Thuế Thanh Hóa ký quy chế phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp và VCCI chi nhánh Thanh Hóa tuyên truyền chính sách pháp luật, hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: Bá Phú

Báo cáo của Cục Thuế Thanh Hóa cho thấy, lũy kế đến hết tháng 9/2021, tổng thu nội địa trên địa bàn là 15.398 tỷ đồng, đạt 94,1% dự toán, tăng trưởng 19,7% (so với cùng kỳ). Nếu trừ số thu tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết cục thuế thu 9.578 tỷ đồng, đạt 88,3% dự toán, tăng 20%.

Báo cáo của Cục Thuế Thanh Hóa cũng ghi nhận, mặc dù chịu tác động mạnh của dịch bệnh, song hầu hết các khu vực thu chính trên địa bàn đều có số nộp NSNN đảm bảo tiến độ dự toán. Trong đó: Thu từ thu vực DN nhà nước trung ương được 1.215 tỷ đồng, đạt 79% dự toán, tăng 11,2%. Một số DN trọng điểm có số nộp lớn như: Công ty CP xi măng Bỉm Sơn nộp 70,3 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV thuốc lá Thanh Hóa nộp 415 tỷ đồng; Công ty CP bia Thanh Hóa nộp 169 tỷ đồng; Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1 nộp 103 tỷ đồng.

Thu ngân sách từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài 3.005 tỷ đồng, đạt 100,2% dự toán, tăng 31,9%. Đóng góp chính ở khu vực này là Công ty TNHH Lọc dầu Nghi Sơn, với số nộp 2.427 tỷ đồng, đạt 115,6% dự toán, tăng 60,6%.

Các khu vực khác cũng có số nộp NSNN tăng trưởng khá so với cùng kỳ như: Khu vực DN công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh là 1.392 tỷ đồng, đạt 73,3% dự toán, tăng 12,3% so với cùng kỳ; thu thuế thu nhập cá nhân là 638 tỷ đồng, đạt 91,3% dự toán, bằng 98,8% so với cùng kỳ; thu thuế bảo vệ môi trường là 937 tỷ đồng, đạt 83,7% dự toán, tăng 8,7%…

Ngoài ra, nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn hoàn thành đấu giá quyền sử dụng đất, các khoản thu từ đất cũng tăng trưởng khá, trong đó: thu tiền sử dụng đất là 5.803 tỷ đồng, đạt 105,5% dự toán, bằng 119,1% so với cùng kỳ; thu tiền cho thuê mặt đất là 554 tỷ đồng, đạt 92,4% dự toán, bằng 98,3% so với cùng kỳ.

Phấn đấu thu vượt dự toán

Trên cơ sở kết quả đạt được những tháng đầu năm, thực hiện phong trào thi đua thu NSNN chặng nước rút Tổng cục Thuế vừa phát động, Cục Thuế Thanh Hóa đã và đang quán triệt toàn hệ thống, thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt để tăng tốc, đảm bảo “về đích” - hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN.

Một trong những nhiệm vụ chính Cục Thuế Thanh Hóa rốt ráo triển khai trong những tháng cuối năm là tiếp tục phối hợp với sở, ngành liên quan như: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước, UBND các huyện, thị xã, thành phố... trong công tác quản lý thu NSNN, theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Cục thuế cũng tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, chống gian lận thuế theo quy định; đồng thời cục thuế chỉ đạo các phòng, chi cục thuế thực hiện quyết liệt các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế đúng pháp luật, phối hợp với các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình công khai thông tin người nợ thuế còn nợ đọng thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng; tiếp tục rà soát các đối tượng được xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo Nghị quyết 94/2019/QH14 của Quốc hội.

Trong công tác tuyên truyền và hỗ trợ NNT, Cục Thuế Thanh Hóa chú trọng chuyển tải các chính sách thuế mới, đặc biệt các chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế đến NNT bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nắm bắt, thụ hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả hệ thống 479 kênh thông tin hỗ trợ NNT trên eTax; mở rộng, nâng cấp kênh trao đổi thông tin điện tử (SIE)…

“Dự báo khả năng thu ngân sách năm 2021 trên địa bàn ước đạt khoảng 18.090 tỷ đồng; trừ thu tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết thu NSNN đạt 11.566 tỷ đồng, đạt 106,6% dự toán, bằng 95,5% so với cùng kỳ” - ông Ngô Đình Hùng chia sẻ./.