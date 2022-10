Đà Nẵng: Thu nội địa 9 tháng tăng gần 27% so với cùng kỳ

(TBTCO) - Theo Cục Thuế TP. Đà Nẵng, thu ngân sách 9 tháng năm 2022 do cơ quan này thực hiện đạt 14.478,2 tỷ đồng, đạt 95,8% dự toán và tăng 26,7% so với cùng kỳ. Để đạt được kết quả trên, cục thuế đã triển khai nhiều giải pháp nhằm quản lý hiệu quả các nguồn thu.

Khối thành phố 9 tháng thu được 9.982,9 tỷ đồng

Chia sẻ với phóng viên TBTCVN, ông Trương Công Khoái - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Đà Nẵng cho biết, thu nội địa tháng 9/2022 tiếp tục tăng cao so với cùng kỳ, trong đó thu nội địa không kể tiền sử dụng đất tăng 51,4%; nguyên nhân chủ yếu do tác động của dịch Covid-19 trong năm 2021 đến nay cơ bản đã được kiểm soát.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục Thuế TP. Đà Nẵng giải đáp, hỗ trợ trực tuyến triển khai hóa đơn điện tử. Ảnh: CTV.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng giảm thu từ chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trong đó có chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất trong năm 2022, nên tổng thu tháng 9/2022 chỉ đạt 7,1% dự toán giao.

Kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra 716 tỷ đồng Lãnh đạo Cục Thuế TP. Đà Nẵng cho biết, để đóng góp vào những kết quả trên, trong 9 tháng năm 2022, Cục Thuế TP. Đà Nẵng đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 1.657/2.094 đơn vị; đạt 79,1% chỉ tiêu nhiệm vụ Tổng cục Thuế giao và bằng 132,1% so với cùng kỳ năm 2021; tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 716 tỷ đồng (bằng 145,6% so với cùng kỳ).

Theo ông Khoái, thu nội địa khối thành phố, quận và địa bàn huyện Hòa Vang đạt được kết quả đáng khích lệ, như khối thành phố thu nội địa 9 tháng được 9.982,9 tỷ đồng, đạt 91,5% dự toán và bằng 126,4% so với cùng kỳ; khối quận thu được 4.105,5 tỷ đồng, đạt 107,1% dự toán và bằng 125,9% so với cùng kỳ; huyện Hòa Vang thu được 389,6 tỷ đồng, đạt 108,9% dự toán và bằng 144,4% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, thu ngân sách tháng 9/2022 từ 3 khu vực kinh tế là doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực kinh tế ngoài quốc doanh là 457,2 tỷ đồng, đạt 5,9% dự toán và bằng 192,3% so với cùng kỳ (tăng 219 tỷ đồng). Nguyên nhân tăng thu do tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục đà phục hồi và tăng trưởng.

Đồng thời, nhiều khoản thu từ thuế, phí và thu khác ngân sách trong tháng 9 đều tăng trưởng khá so với cùng kỳ, như thu thuế TNCN được 137,7 tỷ đồng, đạt 9,2% dự toán và bằng 241,4% so với cùng kỳ (tăng 80 tỷ đồng); thu lệ phí trước bạ (LPTB) là 75,2 tỷ đồng, đạt 13% dự toán và bằng 573,5% so với cùng kỳ (tăng 62 tỷ đồng); trong đó, thu LPTB đối với nhà, đất là 15,1 tỷ đồng, tăng 10 tỷ đồng so với cùng kỳ, số lượt hồ sơ đăng ký LPTB nhà, đất là 1.423 hồ sơ, tăng 985 hồ sơ; thu LPTB xe ô tô là 44 tỷ đồng, tăng 37 tỷ đồng so với cùng kỳ, số lượt hồ sơ đăng ký LPTB ô tô là 754 hồ sơ, tăng 689 hồ sơ...

Công khai những doanh nghiệp nợ đọng thuế lớn

Để đảm bảo hoàn thành dự toán thu nội địa quý IV/2022, lãnh đạo Cục Thuế TP. Đà Nẵng cho hay, trên cơ sở kết quả thu nội địa 9 tháng, cục thuế tập trung rà soát từng khoản thu, sắc thuế để đánh giá, phân tích nguyên nhân tác động đến thu nội địa, trong đó ảnh hưởng tăng, giảm thu do chính sách mới ban hành, các khoản thu mang tính đột biến, các khoản thu mới phát sinh... để dự báo khả năng thu NSNN quý IV/2022.

Trong đó, thường xuyên rà soát đối tượng, cơ sở nộp thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời tiền thuế vào NSNN; kiên quyết xử lý nghiêm, công khai những doanh nghiệp nợ đọng thuế lớn, trốn thuế; tăng cường công tác giám sát việc kê khai, nộp thuế của các doanh nghiệp lớn, trọng điểm; kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế giá trị gia tăng…

Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế; trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế (NNT) tại trụ sở cơ quan thuế theo phương thức quản lý rủi ro để tạo thuận lợi cho NNT.

Công chức Cục Thuế TP. Đà Nẵng tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế tại bộ phận một cửa.

Từng đơn vị tiếp tục thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được xây dựng cụ thể cho 3 tháng cuối năm 2022; từng đoàn thanh tra, kiểm tra, từng công chức đẩy mạnh việc thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp định danh đảm bảo tiến độ, số lượng đơn vị với hiệu quả chất lượng cao; phấn đấu đến hết tháng 11/2022 hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra, kiểm tra.

Theo ông Khoái, cục thuế đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT; trong đó, tập trung tuyên truyền các chính sách thuế mới, các chính sách hỗ trợ NNT bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; các quy định của pháp luật về nghĩa vụ thuế trong hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng công nghệ số, kinh doanh bất động sản… hỗ trợ NNT tiếp cận ứng dụng eTax mobile.

Cùng với đó, tiếp tục triển khai Chương trình “hoá đơn may mắn” theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế; thực hiện tổng hợp, báo cáo Tổng cục Thuế về việc rà soát triển khai hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo yêu cầu.