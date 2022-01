Đà Nẵng: Tiếp tục chống thất thu thuế đối với thương mại điện tử

(TBTCO) - Năm 2022, Cục Thuế TP. Đà Nẵng sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh, cho thuê tài sản, hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, phấn đấu hoàn thành dự toán được giao.

Vượt dự toán năm 2021 nhờ chặng nước rút

Ngày 15/1 Cục Thuế TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thuế năm năm 2021, triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế năm 2022. Tham dự hội nghị có ông Phi Vân Tuấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, đại diện lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng, đại diện các sở, ngành của TP. Đà Nẵng và các cán bộ, công chức cục thuế tại các điểm cầu.

Báo cáo tại hội nghị, ông Lưu Đức Sáu - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Đà Nẵng cho biết, năm 2021 cục thuế triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong điều kiện nền kinh tế thành phố gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp, người dân trên địa bàn bị đình trệ, suy giảm, ảnh hưởng nghiêm trọng, nhất là một số lĩnh vực kinh doanh như: vận tải, dịch vụ, du lịch, khách sạn, nhà hàng, ăn uống..., thị trường bất động sản trầm lắng.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nên tổng sản phẩm xã hội (GRDP) toàn thành phố 9 tháng đầu năm 2021 tăng trưởng âm 1,25%. Riêng thu nội địa không kể tiền sử dụng đất từ tháng 5/2021 đến tháng 9/2021 liên tục giảm so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, với sự quyết tâm, nỗ lực của cả cơ quan thuế và sự đồng thuận của người dân, Đà Nẵng đã sớm kiểm soát được dịch bệnh, chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt và dần khôi phục các hoạt động kinh tế.

Ông Phi Vân Tuấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: CTV.

Báo cáo cho thấy, GRDP cả năm 2021 của Đà Nẵng tăng 0,18% so với năm 2020, thu nội địa quý IV/2021 tăng khá so với các quý trước và bằng 108,6% so với cùng kỳ, lũy kế thu nội địa cả năm 2021 đạt 17.775,7 tỷ đồng, tăng 1% so với dự toán trung ương được giao.

Đại diện Cục Thuế TP. Đà Nẵng cho biết, đứng trước những khó khăn từ đầu năm, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP. Đà Nẵng đã triển khai, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu thuế, giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh và doanh nghiệp vượt qua khó khăn của dịch Covid-19; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện để người nộp thuế vượt qua tác động của dịch bệnh, phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh.

“Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, nhất là từ quý IV/2021, nên tổng thu ngân sách năm 2021 do cục thuế thực hiện đạt 17.775,7 tỷ đồng, đạt 101% dự toán trung ương giao, đạt 97,7% dự toán HĐND thành phố giao, bằng 91,4% so với cùng kỳ; trong đó, thu từ thuế, phí và thu khác ngân sách không kể tiền sử dụng đất là 15.057,6 tỷ đồng, đạt 101,1% dự toán và bằng 96,5% so với cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất là 2.718 tỷ đồng, đạt 100,7% dự toán trung ương giao, đạt 82,4% dự toán HĐND giao, bằng 70,9% so với cùng kỳ” - ông Sáu thông tin.

Quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử

Theo đánh giá của lãnh đạo Cục Thuế TP. Đà Nẵng, năm 2022 dự báo tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp trên cả nước, nguy cơ tái bùng phát dịch trở lại sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân.

Do đó, để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2022, đại diện Cục Thuế TP. Đà Nẵng cho biết, sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ, đầy đủ, hiệu quả các biện pháp quản lý thuế; thường xuyên theo dõi, bám sát, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện, nguyên nhân, các yếu tố ảnh hưởng tăng, giảm đến nguồn thu theo từng địa bàn, từng lĩnh vực, các chính sách thuế có ảnh hưởng đến số thu thuế để từ đó xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ, đề ra các biện pháp đôn đốc thu nộp ngân sách.

Hướng dẫn cá nhân nộp thuế bằng phương thức điện tử Để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, Cục Thuế TP. Đà Nẵng sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người nộp thuế, đặc biệt là cá nhân thực hiện việc đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế theo phương thức điện tử thông qua các ứng dụng mới mà ngành Thuế triển khai như nộp thuế điện tử, Etax mobile…, qua đó giúp tiết kiệm thời gian đi lại, cũng như hạn chế việc tiếp xúc giữa cơ quan thuế với người nộp thuế trong điều kiện dịch Covid-19.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh, tình hình hoạt động sản suất, kinh doanh của người nộp thuế trên địa bàn, để đề xuất, tham mưu, xây dựng các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, đồng hành, giúp người nộp thuế phục hồi, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh” - ông Sáu chia sẻ.

Để đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào NSNN, đại diện Cục Thuế TP. Đà Nẵng cho biết, sẽ chú trọng công tác quản lý người nộp thuế ngay từ khâu đăng ký cấp mã số thuế; giám sát công tác kê khai, quyết toán thuế định kỳ để huy động kịp thời các khoản thu cho ngân sách.

Ngoài ra, cục thuế cũng thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, rà soát việc kê khai nộp thuế đối với tất cả người nộp thuế trên địa bàn để kịp thời phát hiện các khoản thu phát sinh mới, khoản thu người nộp thuế chưa kê khai nộp hoặc kê khai không đúng quy định... để đôn đốc thu nộp kịp thời vào NSNN cũng như đề ra các biện pháp quản lý thuế linh hoạt, nhạy bén, phù hợp, hỗ trợ kịp thời cho người nộp thuế trong điều kiện dịch bệnh.

“Năm 2022 Cục Thuế TP. Đà Nẵng sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh, cho thuê tài sản, hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, hoạt động khai thác khoáng sản... để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao” - ông Sáu nói.