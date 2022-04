Đẩy mạnh chuyển đổi số, Masan hướng tới mục tiêu 100.000 tỷ doanh thu năm 2022

Công ty CP Tập đoàn Masan (mã Ck: MSN) và hai công ty con đã niêm yết là Masan Consumer (mã Ck: MCH) và Masan MEATLife (mã Ck: MML) đã đồng tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Theo kế hoạch tài chính được đề xuất cho năm 2022, doanh thu thuần hợp nhất của Masan Group ước tính sẽ từ 90.000 - 100.000 tỷ đồng.

Thông tin tại đại hội, ông Danny Lê - Tổng giám đốc Tập đoàn Masan, cho biết mục tiêu của Masan là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người tiêu dùng Việt Nam thông qua các sáng kiến mang tính đột phá.

Thông qua Masan Consumer, Masan MeatLife và Wincommerce, Masan đã thay đổi cách người Việt Nam mua sắm và tiêu thụ thực phẩm. Tại sự kiện năm nay, Masan đã hé lộ thêm bức tranh tổng thể để đạt được tầm nhìn hệ sinh thái “Tiêu dùng – Công nghệ point of Life (POL)” gồm: tái định hình xu hướng tiêu dùng của người Việt (B2C) trong giai đoạn 2021 – 2022 và tiến đến thay đổi cách các doanh nghiệp nội địa vận hành (B2B) trong giai đoạn 2023 – 2024, từ đó kiến tạo nên một hệ sinh thái B2B2C vào năm 2024 trở đi.

Ông Danny Lê - Tổng Giám đốc Masan trình bày tại đại hội.

Ông Danny Lê cũng giới thiệu mô hình “Mini Mall”, một trung tâm mua sắm thu nhỏ. Mô hình này sẽ tích hợp các sản phẩm, dịch vụ phục vụ các nhu cầu cơ bản, nhu cầu tài chính và nhu cầu tiêu dùng trải nghiệm (lifestyle) tại một điểm bán WinMart+ duy nhất. Điểm bán này sẽ có các dịch vụ, sản phẩm của Phúc Long, Techcombank, Reddi và quầy thuốc. Chính tại đây, Masan cũng sẽ đưa người dùng lên nền tảng số của công ty thông qua việc gia nhập chương trình khách hàng thân thiết.

Trong năm 2022 và 2023, Masan sẽ tiếp tục đà tăng trưởng tốt khi mở rộng đầu tư vào công nghệ, để cải thiện hiệu quả kinh doanh cũng như tái định hình trải nghiệm tiêu dùng để thực sự trở thành một hệ sinh thái tiêu dùng – công nghệ. Tầm nhìn 2025, Masan dự kiến tiết kiệm 15% chi phí của chuỗi giá trị từ nhà sản xuất đến nhà bán lẻ đến người tiêu dùng.

Tại sự kiện, Masan Consumer đã đề xuất trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương đương 1.000 đồng cổ phiếu, đánh dấu năm thứ 3 liên tiếp công ty trả cổ tức bằng tiền mặt.

Theo kế hoạch tài chính được đề xuất cho năm 2022, doanh thu thuần hợp nhất của Masan Group ước tính sẽ từ 90.000 – 100.000 tỷ đồng, tăng trưởng 22% - 36% so với mức 74.200.000 tỷ đồng (trừ doanh thu mảng thức ăn chăn nuôi) trong năm 2021. Lợi nhuận sau thuế ước tính sẽ trong khoảng 6.900 – 8.500 tỷ đồng, tăng trưởng 82% - 124% so với mức 3.800 tỷ đồng trong năm 2021.

Trong đó, The Crown X dự kiến doanh thu thuần 2022 đạt khoảng 68.000 – 76.000 tỷ đồng, tăng từ 17% đến 31% so với 2021. Trong khi đó, MML cũng phấn đấu doanh thu thuần dự kiến trong khoảng 5.000 – 6.500 tỷ đồng, tăng 11 – 45% so với cùng kỳ. MHT cũng đưa ra mức doanh thu thuần dự kiến đạt từ 14.500 – 15.000 tỷ đồng, tăng 7 – 11%.

Đối với các mảng kinh doanh mới như Phúc Long dự kiến doanh thu tài chính 2022, đạt từ 2.500 đến 3.000 tỷ đồng; còn Mobicast/Reddi đặt mục tiêu sẽ thu hút 500.000 – 1.000.000 thuê bao./.