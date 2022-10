Để người dân sớm hưởng lợi từ Đề án 06 của Chính phủ

(TBTCO) - Với vị trí, vai trò của Thủ đô, Hà Nội đã và đang đi đầu trong các địa phương triển khai tốt, hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, tạo chuyển biến rõ nét trong cải cách thủ tục hành chính với phương châm lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm của chuyển đổi số.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa phường Vĩnh Phúc (quận Ba Đình). Ảnh: QT

Hình thành những công dân số

Theo Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 TP. Hà Nội, thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, đến nay 100% UBND cấp huyện, cấp xã và thôn, tổ dân phố đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 và Tổ công tác thực hiện Đề án 06 để chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ cụ thể tại cấp cơ sở.

Đáng lưu ý, nhằm triển khai 25 nhóm dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06, đến nay thành phố đã hoàn thành triển khai 21/25 dịch vụ công, với tổng số tiếp nhận và giải quyết hơn 500.000 hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Đối với 4 dịch vụ công còn lại, thành phố đã chủ động đề xuất phương án; đồng thời sẵn sàng phối hợp thực hiện triển khai theo hướng dẫn của các bộ, ngành chủ quản.

Ngoài 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 Chính phủ, TP. Hà Nội cũng đang tích cực chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai ngay các các biện pháp thông tin, tuyên truyền trong cơ quan, đơn vị, đặc biệt đối với công chức, viên chức, người lao động tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và tại các phòng, ban, đơn vị tham gia việc giải quyết thủ tục hành chính về các phương thức sử dụng thông tin căn cước công dân gắn chíp, ứng dụng định danh điện tử thay việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự. Đồng thời, thành phố tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn để công dân biết và hiểu về việc “Sổ hộ khẩu và sổ tạm trú có giá trị sử dụng đến hết ngày 31/12/2022” và quy định tại Điều 38 Luật Cư trú năm 2020.

Đến nay, Hà Nội hiện có gần 5 triệu người có thẻ bảo hiểm y tế được đồng bộ dữ liệu, có thể sử dụng CCCD để đi khám chữa bệnh; có 503 cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã áp dụng sử dụng CCCD tra cứu khám chữa bệnh; 56.710 lượt công dân sử dụng CCCD để tra cứu khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh…, có 03 ngân hàng lớn trên địa bàn thành phố đã thí điểm thành công việc sử dụng CCCD để rút tiền thay thế thẻ ATM...

Anh Dương Bá Dung (trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên) chia sẻ, từ ngày 20/10/2022, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của công dân có giá trị tương đương như việc sử dụng thẻ căn cước công dân (CCCD) trong thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình thẻ CCCD. Chính vì vậy vừa qua, việc thực hiện các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của phường rất dễ dàng và thuận tiện.

“Công dân chỉ cần xuất trình thẻ CCCD gắn chíp hoặc ứng dụng định danh điện tử đã cài đặt sẵn trên điện thoại thông minh là có thể hoàn thiện thủ tục. Việc này tiết kiệm được thời gian đi lại và chi phí đi lại của tôi” - anh Dung cho biết.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, tính đến nay, trên toàn thành phố đã tiếp nhận và giải quyết hơn 3,4 triệu hồ sơ đề nghị cấp định danh điện tử; đối với CCCD gắn chíp, thu nhận được hơn 6 triệu dữ liệu. Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an thành phố đang triển khai thực hiện cao điểm thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chip, đảm bảo toàn bộ công dân trên địa bàn thành phố đủ điều kiện phải được cấp CCCD gắn chíp.

“Về cơ bản, tất cả thẻ CCCD sau khi nhận về, công an các cấp đã tiến hành trả thẻ ngay cho công dân. Đến nay, Công an thành phố đã trả 135.451 thẻ CCCD cho công dân qua dịch vụ bưu chỉnh cũng như cảnh sát khu vực, công an xã chuyển trả thẻ CCCD đến tận tay người dân” - Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky cho hay.

Công an xã Yên Thường (huyện Gia Lâm) tích hợp thông tin vào căn cước công dân cho người dân. Ảnh: QT

Đẩy mạnh các giải pháp đột phá

Theo Phó Chủ tịch thường trực UBND TP. Hà Nội Lê Hồng Sơn, từ nay đến cuối năm 2022, Hà Nội tiếp tục đặt ra các mục tiêu và giải pháp đột phá nhằm thúc đẩy, triển khai mạnh mẽ hơn nữa các nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn thành phố; huy động sự vào cuộc và xác định lực lượng nòng cốt triển khai đề án, bước đầu là các tổ công tác tại cấp thôn, bản, tổ dân phố.

Thực hiện chỉ đạo của thành phố, Thiếu tá Nguyễn Thành Lâm - Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an TP. Hà Nội) cho biết, hiện Công an thành phố đang tập trung cao điểm công tác tuyên truyền để người dân trên địa bàn đăng ký tài khoản định danh điện tử, sử dụng ứng dụng VneID và các dịch vụ công trực tuyến của thành phố - những lợi ích mà đề án đem lại trong đời sống người dân.

Công tác thông tin và truyền thông là nội dung thành phố quan tâm và đặt yêu cầu với các ngành, các cấp đẩy mạnh, thực hiện các đợt truyền thông cao điểm để người dân Thủ đô hiểu về lợi ích, đặc biệt là các tiện ích theo hướng “cầm tay chỉ việc ”; “công dân hiểu, công dân thực hiện và công dân truyền thông”, với nhiều hình thức và biện pháp, phân loại đối tượng truyền thông để xác định phương thức truyền thông phù hợp (học sinh – sinh viên – người cao tuổi – thanh niên – cán bộ, công chức….).

“Các tổ công tác cấp cơ sở mở đợt cao điểm thực hiện đăng ký tài khoản định danh điện tử và ứng dụng VneID theo cách thức “đi từng ngõ, gõ từng nhà”; triển khai tuyên truyền bằng mã QRcode, tổ chức triển khai dán mã Qrcode tại các cơ quan, đơn vị và những địa điểm công cộng khác (giao lực lượng đoàn viên thanh niên tổ chức triển khai dán mã Qrcode tại các địa điểm trên địa bàn thành phố), tuyên truyền qua các màn hình Led tại các khu chung cư, các địa điểm công cộng, sân bay, siêu thị…; phối hợp các nhà mạng để thực hiện tuyên truyền…” - Thiếu tá Nguyễn Thành Lâm cho hay.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Tiến Sỹ cho biết, trong quý III/2022, đơn vị đã hoàn thành các quy trình, thủ tục đưa vào vận hành chính thức Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin “một cửa điện tử” của thành phố. Bên cạnh đó, sở cũng đang phối hợp Văn phòng UBND thành phố, Sở Tài chính, Công an thành phố rà soát xác định số lượng máy quét QR, nguồn kinh phí trang cấp máy đọc mã QR hoặc chíp trên thẻ CCCD để hạn chế việc công dân xuất trình các giấy tờ thủ tục khi thực hiện các thủ tục hành chính; phối hợp Sở Tư pháp báo cáo UBND thành phố về chủ trương và dự thảo quy trình làm sạch dữ liệu hộ tịch trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.