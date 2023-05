Đề xuất Quốc hội giảm thuế giá trị gia tăng với mọi hàng hóa, dịch vụ

Lũy kế quý I/2023, thu ngân sách nhà nước (NSNN) ước đạt 411,8 nghìn tỷ đồng, bằng 30,9% dự toán (loại trừ thuế thu nhập doanh nghiệp thì giảm 6% so với cùng kỳ); số thu hoạt động xuất nhập khẩu cũng giảm 16,4% so với cùng kỳ. Số thu NSNN tháng 3 giảm so với tháng 2 và tháng 2 giảm so với tháng 1. Bên cạnh đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu thực hiện trong quý I bằng 26,9% dự toán, giảm 16,4% so cùng kỳ năm 2022.