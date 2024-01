Địa ốc First Real báo lãi giảm 83%

(TBTCO) - Sau kiểm toán, lãi của Địa ốc First Real (mã ck: FIR) tăng 20% so với báo cáo tự lập trước đó (đạt 19 tỷ đồng). Tuy nhiên, mức lãi này đã giảm tới 83% so với con số 114,5 tỷ đồng của năm 2022.

Kết quả kinh doanh năm 2023, FIR báo lãi giảm 84%. Ảnh: TL Công ty cổ phần Địa ốc Rirst Real (Địa ốc First Real ) vừa có văn bản gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh để giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2023 kiểm toán so với năm 2022. Theo đó, báo cáo sau kiểm toán năm 2023 của FIR có lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 19 tỷ đồng, tăng 20% so với báo cáo tự lập. Lý giải về nguyên nhân sụt giảm lợi nhuận, phía First Real nhận định, thị trường bất động sản trầm lắng kéo dài khiến hoạt động kinh doanh bất động sản cả nước nói chung và công ty nói riêng gặp nhiều khó khăn. Trong văn bản giải trình, First Real cho rằng, doanh thu 2023 (kết thúc ngày 30/9/2023) giảm mạnh 215 tỷ đồng (giảm 56%) so với năm trước là nguyên nhân chính dẫn tới chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2023 của công ty, giảm khoảng 95 tỷ đồng (giảm 83%) so với cùng kỳ năm 2022. Được biết, năm tài chính 2023 (từ 1/10/2022 - 30/9/2023), First Real đặt mục tiêu doanh thu đạt 500 tỷ đồng, tăng trưởng 30% so với mức thực hiện trong năm trước; lợi nhuận sau thuế là 120 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm trước. Với kết quả trên, FIR chỉ thực hiện được 15% chỉ tiêu lợi nhuận năm. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT FIR cho hay, HĐQT đã cân đo, đong đếm rất kỹ lưỡng trước khi đề ra kế hoạch doanh thu và lợi nhuận như trong báo cáo. “Chúng tôi thấy con số đó phù hợp. Hiện tại, First Real có nhiều sản phẩm đã đầy đủ cơ sở pháp lý và sẵn sàng tung ra thị trường. Chỉ cần thị trường cho tín hiệu tốt, chúng tôi sẽ tung ra các sản phẩm tồn kho. Nếu tình hình thuận lợi, doanh thu trong vòng hai năm 2023 - 2024 sẽ đạt hơn 1.000 tỷ đồng”, ông Tuấn nói.

Kỳ Phương