Dịch bệnh tiếp tục kéo giảm tiến độ thu ngân sách

Báo cáo nhanh của Tổng cục Thuế cho thấy, tổng thu ngân sách tháng 9/2021 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 52.000 tỷ đồng, bằng 4,7% so với dự toán, bằng 55,8% so với cùng kỳ. Thu nội địa tháng 9 giảm mạnh so với cùng kỳ là do nhiều địa phương đã phải giãn cách để chống dịch.

Thu tháng 9 giảm mạnh do tác động của dịch bệnh Do dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã phải tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, điều này đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, ảnh hưởng đến tình hình thu, nộp ngân sách. Báo cáo cho thấy, tổng thu ngân sách tháng 9/2021 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 52.000 tỷ đồng, bằng 4,7% so với dự toán, bằng 55,8% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 3.400 tỷ đồng, bằng 14,7% so với dự toán, bằng 159,3% so với cùng kỳ năm 2020; thu nội địa ước đạt 48.600 tỷ, bằng 4,4% so với dự toán, bằng 53,4% so với cùng kỳ. Số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức, lợi nhuận còn lại, thu từ xổ số kiến thiết và chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước (thu từ thuế, phí nội địa) ước đạt 40.750 tỷ đồng, bằng 4,6% so với dự toán, bằng 55,4% so với cùng kỳ. Dịch bệnh đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp, làm giảm nguồn thu ngân sách. Ảnh: NM. Cũng theo báo cáo của Tổng cục Thuế, trong tháng 9/2021, cơ quan thuế đã tiếp tục thực hiện gia hạn tiền thuế theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP khoảng 4.000 tỷ đồng; thu tiền thuế đã gia hạn của kỳ khai thuế tháng 3 và quý I/2021 hết thời gian gia hạn khoảng 4.831 tỷ đồng. Đánh giá về nguyên nhân dẫn đến số thu tháng 9/2021 giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2020, ông Nguyễn Đức Huy - Phó Chánh văn phòng Tổng cục Thuế cho biết, từ cuối tháng 4/2021, đợt dịch bệnh Covid-19 bùng phát với mức độ lây nhiễm mạnh của các chủng virus mới. Tại một số địa bàn trọng điểm về kinh tế và có nhiều khu công nghiệp lớn như: TP. Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu…, đặc biệt là đợt dịch bệnh bùng phát tại các địa phương khu vực phía Nam từ tháng 7 đến nay đã khiến 23 địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Riêng tại TP.Hồ Chí Minh bắt đầu thực hiện giãn cách từ ngày 9/7, các địa phương khác tại khu vực phía Nam thực hiện giãn cách từ ngày 19/7. Điều này khiến cho các cơ sở thương mại, hoạt động sản xuất kinh doanh bị đình trệ, dịch vụ phải đóng cửa, hạn chế tụ tập đông người… điều này đã ảnh hưởng đến kinh tế và số thu ngân sách nhà nước. Chính sách hỗ trợ về thuế cũng làm giảm số thu Ngoài nguyên nhân dịch bệnh khiến các doanh nghiệp phải dừng hoạt động, ảnh hưởng đến tình thu ngân sách của ngành Thuế, thì việc thực hiện các chính sách hỗ trợ về thuế cũng làm giảm đáng kể số tiền thuế nộp vào ngân sách nhà nước. Cụ thể, Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về việc thực hiện gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất cho trong năm 2021 đã được Chính phủ ban hành. Theo đó, gia hạn thuế giá trị gia tăng (GTGT) phải nộp từ tháng 3 đến tháng 8/2021, thuế GTGT quý I và quý II/2021, thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm nộp quý I và quý II/2021, gia hạn tiền thuê đất kỳ 1 năm 2020 cho các doanh nghiệp và gia hạn thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2021 đối với hộ, cá nhân kinh doanh thuộc các ngành, lĩnh vực gặp khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19. Đã gia hạn khoảng 78.500 tỷ đồng tiền thuế, tiền thuê đất Báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy, lũy kế đến hết tháng 9/2021 cơ quan thuế thực hiện gia hạn với tổng số tiền thuế, tiền thuê đất gia hạn là khoảng 78.501 tỷ đồng, trong đó thuế GTGT là khoảng 44.916 tỷ đồng, thuế TNDN khoảng 30.887 tỷ đồng, thuế GTGT và TNCN của hộ kinh doanh khoảng 327 tỷ đồng, tiền thuê đất khoảng 2.371 tỷ đồng, số thuế đã nộp vào ngân sách là khoảng 36.200 tỷ đồng, số đang tiếp tục gia hạn là khoảng 42.301 tỷ đồng. Trên cơ sở chính sách này, cơ quan thuế các cấp đã và đang tiếp tục thực hiện gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất cho người nộp thuế, đồng thời cũng đôn đốc nộp ngân sách đối với những khoản thu đã hết thời gian gia hạn. Trên cơ sở chính sách này, cơ quan thuế các cấp đã và đang tiếp tục thực hiện gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất cho người nộp thuế, đồng thời cũng đôn đốc nộp ngân sách đối với những khoản thu đã hết thời gian gia hạn. Ngoài việc thực hiện gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân đã triển khai cuối năm 2020 tiếp tục có hiệu lực trong năm 2021 như: Nghị quyết số 954/UBTVQH14 ngày 2/6/2020 về việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế TNCN có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020. Nghị quyết số 116/2020/QH14 ngày 19/6/2020 về giảm 30% thuế TNDN phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức có doanh thu dưới 200 tỷ/năm làm giảm số thuế TNDN tạm nộp quý IV mà theo quy định nộp trong quý I/2021. Nghị quyết số 1148/2020/UBTVQH14 về việc tiếp tục thực hiện giảm 30% thuế bảo bệ môi trường đối với nhiên liệu bay đến hết năm 2021. Tiếp tục rà soát cắt giảm đối với trên 30 loại phí, lệ phí kéo dài đến cuối năm 2021 cũng làm giảm thu ngân sách nhà nước năm 2021./. Nhật Minh

