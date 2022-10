(TBTCO) - Bên cạnh các hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp bảo hiểm đã và đang dành nguồn lực lớn ưu tiên đầu tư vào các hoạt động xã hội, tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, sống khỏe và an toàn…, giúp lan tỏa thông điệp “sẵn lòng chia sẻ”, góp phần làm cho cuộc sống trở nên ý nghĩa và tươi đẹp hơn và đã được khách hàng nhiệt tình đón nhận.

Nhiều hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng

Đại diện Dai-ichi Life Việt Nam cho biết, công ty vừa tổ chức sự kiện kết nối “Dai-chi Life - Cung đường yêu thương 2022”, tại khu vực Hồ Tây, TP. Hà Nội. Đây là sự kiện gắn kết thứ ba của giải đi/chạy bộ trực tuyến vì cộng đồng “Dai-ichi Life - Cung đường yêu thương 2022”, do Dai-ichi Life Việt Nam khởi xướng nhằm lan tỏa thông điệp “Khỏe để kết nối, khỏe để yêu thương”, khuyến khích mọi người xây dựng lối sống tích cực, chủ động rèn luyện sức khỏe và đóng góp cho cộng đồng. Tính đến nay, “Dai-ichi Life – Cung đường yêu thương 2022” đã ghi nhận tổng cộng 4.248.786 km hoàn thành, với gần 15.000 thành viên cùng đồng hành, đóng góp 4 tỷ đồng cho cộng đồng.

Dai-ichi Life Việt Nam cũng triển khai dự án “Kết nối triệu yêu thương - Hạnh phúc cho mọi người”. Dự án được triển khai từ tháng 10/2022 xuyên suốt năm 2023, với chuỗi nhiều chương trình và hoạt động thiết thực, đồng bộ và quy mô lớn, góp phần mang đến an tâm hạnh phúc cho khách hàng, đối tác, nhân viên cùng gia đình và cộng đồng; đồng thời thúc đẩy tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường và hệ sinh thái; chú trọng sử dụng tài nguyên và năng lượng hiệu quả…

Đại diện Bảo Việt cho biết, tập đoàn này vừa trao 500 triệu đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 (17/10/2022-18/11/2022). Cùng với việc ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, Bảo Việt còn đăng ký triển khai các hoạt động an sinh xã hội với số tiền 20,8 tỷ đồng; nâng tổng số tiền dành cho các hoạt động vì người nghèo trong năm 2022 lên tới 21 tỷ đồng. Các hoạt động an sinh xã hội gồm hỗ trợ xây dựng các công trình trường học, trạm y tế tại một số địa phương trên cả nước nhằm góp phần xóa đói giảm nghèo. Bên cạnh đó, chương trình Ngày Quốc tế Yoga được Bảo Việt tổ chức thường niên tại nhiều tỉnh thành với nhiều hoạt động ý nghĩa đã lan tỏa tinh thần sống khỏe, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, vì một xã hội an bình và thịnh vượng.

Bảo Việt dành 21 tỷ đồng cho các hoạt động vì người nghèo. Ảnh: Hà Phan

Đại diện Prudential cho biết, trong nhiều năm qua, Prudential luôn quyết tâm theo đuổi những dự án mang tính dài hạn trong lĩnh vực giáo dục và an toàn cho trẻ em. Trong đó, nổi bật và tạo được hiệu ứng đón nhận rộng rãi là chương trình giáo dục quản lý tài chính thông minh “Cha-Ching” và dự án “Đến trường an toàn”.

Không chỉ tập trung cho trẻ em, trước một vấn đề mang tính xã hội là già hóa dân số tại Việt Nam, Prudential đã khởi xướng dự án truyền thông "Tự do tuổi 50" và thực hiện nghiên cứu ở phạm vi quốc gia về “Mức độ sẵn sàng cho cuộc sống độc lập khi về già” cùng với Viện Khoa học lao động xã hội (thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) và Viện Nghiên cứu y - xã hội học.

Mới đây, Generali Việt Nam đã phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (BTTEVN), Sở Lao động - Thương binh & Xã hội và Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Thanh Hóa triển khai chương trình giáo dục cộng đồng “Sinh con, sinh cha” cho hơn 500 phụ huynh, trẻ em và các cán bộ, giáo viên các trường mầm non Hoa Mai, phường Ngọc Trạo, TP. Thanh Hóa.

Cũng trong năm 2022, “Sinh con, sinh cha” công bố các kết quả rất tích cực của báo cáo tác động độc lập cho giai đoạn thí điểm 2020 – 2021, với 85% phụ huynh đánh giá chương trình giúp họ nâng cao kiến thức và kỹ năng nuôi dạy trẻ cho mỗi nội dung tập huấn. Bên cạnh đó, 97% phụ huynh đã thay đổi cách thức chăm sóc nuôi dạy con theo các gợi ý của chương trình, đồng thời chương trình cũng giúp 97% phụ huynh giảm thiểu áp lực trong việc làm cha mẹ.

Cam kết tiếp tục đồng hành gắn kết, lan tỏa yêu thương

Ông Trần Đình Quân - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi quan niệm nền tảng hạnh phúc dựa trên sự kết nối của hai yếu tố: sức khỏe và tình yêu thương – yêu thương bản thân và gia đình, yêu thương cộng đồng và yêu thương trái đất. Dự án “Kết nối triệu yêu thương – Hạnh phúc cho mọi người” được khởi xướng một lần nữa khẳng định cam kết “Gắn bó dài lâu” của Dai-ichi Life Việt Nam trên mảnh đất hình chữ S, thể hiện sự đồng hành gắn kết, lan tỏa yêu thương, giúp đỡ mọi người từ nhiều phương diện để mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân, mỗi gia đình và toàn xã hội Việt Nam cũng như góp phần chung tay bảo vệ trái đất xanh”.

“Chúng tôi hy vọng rằng, tinh thần hứng khởi và nguồn năng lượng tích cực từ các sự kiện cũng như của “Dai-ichi Life - Cung đường yêu thương” sẽ tiếp tục truyền cảm hứng và tạo động lực mạnh mẽ, giúp cộng đồng nỗ lực thay đổi từ những thói quen nhỏ để sống khỏe mạnh, hạnh phúc hơn mỗi ngày” - ông Quân chia sẻ thêm.

Tập đoàn Generali đã công bố khoản tài trợ hơn 1 triệu Euro Năm 2021, Tập đoàn Generali đã công bố khoản tài trợ hơn 1 triệu Euro cho dự án “Làm cha mẹ trong phát triển toàn diện trẻ thơ” của UNICEF cùng với các đóng góp về tài liệu, nội dung từ chương trình “Sinh con, sinh cha” cho dự án trọng điểm này.

Bà Tina Nguyễn - Tổng giám đốc Generali Việt Nam, cho biết: “Đến với Thanh Hóa lần này, “Sinh con, sinh cha” tiếp tục thảo luận những chủ đề quan trọng, gần gũi và thiết thực trong hành trình làm cha mẹ, mà đôi khi nhiều bậc phụ huynh vẫn chưa có đầy đủ thông tin và dành ra sự quan tâm đúng mực. Sự nhiệt tình hưởng ứng của hàng trăm gia đình tại Thanh Hóa chính là nguồn động lực lớn nhất cho Generali Vietnam và Quỹ BTTEVN tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh và nhân rộng chương trình đến nhiều địa phương khác”.

Được biết, với những đóng góp tích cực trong sự nghiệp bảo vệ sức khỏe, bảo vệ cuộc sống cho người dân, Bảo Việt Nhân thọ đã vinh dự nhận được nhiều giải thưởng và danh hiệu cao quý: Huân chương Lao động Hạng Nhì; 6 năm dẫn đầu top 10 Công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín nhất Việt Nam 2016 – 2022, Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tốt nhất Việt Nam 2022; Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đối mới vượt bậc Việt Nam 2022, thương hiệu tiêu biểu châu Á - Thái Bình Dương 2020.