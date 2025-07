Doanh nghiệp bảo hiểm nỗ lực vì cộng đồng phát triển bền vững

(TBTCO) - Generali Việt Nam xuất sắc giành cú đúp giải thưởng tại Insurance Asia Awards 2025, gồm danh hiệu Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Quốc tế của năm (International Life Insurer of the Year) và Sáng kiến trong chi trả bồi thường bảo hiểm của năm (Claims Initiative of the Year).