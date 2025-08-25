Kho bạc Nhà nước:

(TBTCO) - Trong bức tranh kinh tế - xã hội, đầu tư công luôn là một “gam màu” then chốt. Để vốn đầu tư công được giải ngân nhanh, bên cạnh quyết tâm của các bộ, ngành và địa phương, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã và đang giữ vai trò “gác cửa” quan trọng, bảo đảm vừa kiểm soát chặt chẽ vừa tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư.

Trong quá trình triển khai kế hoạch đầu tư công, Kho bạc Nhà nước (KBNN) được xem như “nút giao” không thể thiếu, từ khâu kiểm soát hồ sơ thanh toán, đối chiếu nguồn vốn, đến chi trả cho các dự án, tất cả đều phải đi qua hệ thống Kho bạc. Nếu quy trình chậm trễ, hàng loạt công trình hạ tầng, cơ sở y tế, giáo dục có thể bị đình trệ. Chính vì vậy, cùng với việc tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, KBNN đã triển khai nhiều giải pháp nhằm rút ngắn thời gian, đơn giản hóa thủ tục, nhưng vẫn bảo đảm nguyên tắc chặt chẽ, an toàn.

Cụ thể, để đưa dòng vốn đến nhanh, kịp thời các dự án, công trình, KBNN đã đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến cùng với hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS), giúp chủ đầu tư có thể nộp hồ sơ, tra cứu và theo dõi tiến độ xử lý một cách minh bạch, nhanh chóng. Theo đó, nhiều thủ tục vốn phải làm trực tiếp đã được số hóa, giảm đáng kể thời gian đi lại và chờ đợi.

Nguồn: Bộ Tài chính Đồ họa: Phương Anh

Bên cạnh đó, KBNN các khu vực còn thường xuyên chủ động hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho chủ đầu tư. Thay vì chỉ kiểm soát, trả hồ sơ khi chưa hợp lệ, nhiều đơn vị Kho bạc đã cử cán bộ trực tiếp hỗ trợ, rà soát ngay từ bước chuẩn bị hồ sơ để hạn chế tình trạng trả đi trả lại nhiều lần. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, mà còn nâng cao hiệu quả quản lý vốn.

Một điểm đáng ghi nhận nữa là KBNN đã tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để cùng tháo gỡ vướng mắc trong quá trình giải ngân. Những vấn đề liên quan đến thủ tục đầu tư, định mức, chế độ chi tiêu… được KBNN ghi nhận, phản ánh và đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời, tạo thuận lợi cho việc đẩy nhanh tiến độ.

Nhờ những nỗ lực này, quy trình giải ngân vốn đầu tư công đã dần trở nên thông suốt, góp phần thúc đẩy hàng loạt dự án trọng điểm hoàn thành đúng tiến độ, mang lại lợi ích thiết thực cho nền kinh tế và đời sống nhân dân.

Điểm sáng từ các Kho bạc Nhà nước khu vực

Nhìn vào thực tiễn, có thể thấy nhiều KBNN khu vực đã thực hiện tốt vai trò “vừa kiểm soát, vừa đồng hành”, trở thành điểm sáng trong công tác giải ngân vốn đầu tư công.

Mỗi khoản chi đều được kiểm soát chặt chẽ, minh bạch Giải ngân vốn đầu tư công không chỉ là câu chuyện về thủ tục, mà còn là thước đo của sự quyết liệt, tinh thần đồng hành của các cơ quan quản lý. Với hệ thống Kho bạc Nhà nước, mỗi khoản chi được kiểm soát chặt chẽ nhưng linh hoạt, minh bạch, qua đó giúp đồng vốn ngân sách phát huy tối đa hiệu quả, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Tại KBNN khu vực XIV, thực hiện chức năng của KBNN trên địa bàn 2 tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk mới với trụ sở chính đạt tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, đơn vị đã yêu cầu chủ đầu tư rà soát kỹ lưỡng hồ sơ, chứng từ trước khi gửi tới kho bạc. Bên cạnh đó, đơn vị đã triển khai hệ thống giám sát giao dịch trực tuyến trên Cổng dịch vụ công, đảm bảo xử lý hồ sơ nhanh chóng. Đặc biệt, KBNN khu vực XIV cam kết không để tồn đọng hồ sơ thanh toán mà không rõ lý do, đảm bảo dòng vốn đầu tư công chảy mạnh vào các dự án hạ tầng.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1, thành phần 1) đã giải ngân trên 486,4 tỷ đồng, đạt 35,4% kế hoạch, hoàn thành 100% giải phóng mặt bằng. Nhà thầu đang đẩy mạnh thi công “3 ca, 4 kíp” để hoàn thành 20 km đầu tuyến trong năm 2025. Dự án đường nối Tân Sơn (Ninh Thuận cũ) - Tà Năng (Lâm Đồng cũ) đạt 80% khối lượng, dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2025. Các dự án năng lượng tái tạo tại Ninh Thuận (cũ) cũng nhận được hỗ trợ giải ngân kịp thời góp phần thúc đẩy kinh tế khu vực.

Đáng chú ý, vào ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 vừa qua, Cung văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành đúng kế hoạch và được khánh thành sau đúng 2 năm động thổ.

Ông Nguyễn Thanh Hiến - Giám đốc Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa, chủ đầu tư dự án cho biết, dự án Cung văn hóa Thiếu nhi tỉnh có tổng vốn đầu tư gần 544,6 tỷ đồng. Đây không chỉ là địa điểm cho các cháu thiếu nhi học tập, vui chơi mà còn là không gian mở dành cho cả cộng đồng và điểm đến văn hóa mới cho người dân địa phương, cũng như du khách khi đến với Nha Trang, Khánh Hòa” - ông Hiến nhấn mạnh.

Nói về việc giải ngân vốn cho dự án, ông Hiến cho biết, KBNN khu vực XIV đã tạo rất nhiều điều kiện cho đơn vị trong việc gửi hồ sơ thanh toán vốn. “Chỗ nào vướng mắc và chứng từ còn thiếu, chúng tôi đều được cán bộ kho bạc chỉ dẫn tận tình để nhanh chóng hoàn thiện. Do đó, về công tác giải ngân chúng tôi không bị vướng” - ông Hiến nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Đức Mạo - Phó Giám đốc KBNN khu vực XIV cho biết, với vai trò “người gác cửa” ngân sách, KBNN khu vực XIV không chỉ đảm bảo kiểm soát minh bạch, chính xác, mà còn tạo điều kiện tối đa cho các dự án trọng điểm. Việc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế khu vực miền Trung - Tây Nguyên, đặc biệt trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông và năng lượng tái tạo.

Tại tỉnh Lâm Đồng mới, KBNN khu vực XVI đã lựa chọn "cách làm gần gũi" là cử cán bộ trực tiếp làm việc với ban quản lý dự án, hướng dẫn từng thủ tục nhỏ, đặc biệt là với các đơn vị lần đầu triển khai vốn đầu tư công. Nhờ đó, hồ sơ ít bị trả lại, tiến độ giải ngân nhiều dự án giao thông nông thôn, công trình thủy lợi, trường học ở vùng sâu vùng xa được bảo đảm. Đây là minh chứng rõ ràng cho tinh thần “đồng hành cùng chủ đầu tư” của Kho bạc.

Đồng hành vì mục tiêu chung

Điểm chung ở những đơn vị KBNN khu vực là tinh thần chủ động, gần gũi và trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ. Họ không chỉ đơn thuần là “người kiểm soát chi”, mà còn là những người góp phần tháo gỡ nút thắt, giúp đồng vốn ngân sách đến nhanh hơn với các công trình, dự án, từ đó đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của cả nước.

Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, uớc tính trong tháng 7, số giải ngân cả nước tăng 69.728 tỷ đồng so với số giải ngân đến hết tháng 6. Tỷ lệ giải ngân chung của cả nước đến hết tháng 7 đạt 43,9%, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2024 (33,8%). Đặc biệt là vốn ngân sách địa phương với tỷ lệ giải ngân đạt 57,5%, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2024 (33,3%).

Có thể thấy, những nỗ lực của hệ thống KBNN trong thời gian qua đã góp phần quan trọng để dòng vốn đầu tư công được giải ngân nhanh, an toàn, hiệu quả. Trong bối cảnh Chính phủ đặt mục tiêu giải ngân hết nguồn vốn năm 2025, vai trò của KBNN càng trở nên then chốt.

Với quyết tâm cải cách, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, KBNN sẽ tiếp tục đồng hành cùng các chủ đầu tư, các địa phương, để bảo đảm mọi nguồn vốn được đưa vào nền kinh tế đúng lúc, đúng chỗ. Đây không chỉ là sự hỗ trợ cho từng dự án riêng lẻ, mà còn là đóng góp trực tiếp cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước.