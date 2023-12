Cụ thể, trong tháng 11/2023 có 27.954 xe được bán ra, bao gồm 22.451 xe du lich, 5.318 xe thương mại và 184 xe chuyên dụng.

Doanh số bán ô tô tháng 11/2023 tăng mạnh so với tháng trước. Ảnh: Nguyễn Vân

Với kết quả này, doanh số xe du lịch tăng 14%; xe thương mại giảm 5% và xe chuyên dụng tăng 30% so với tháng 10. Doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 18.092 xe, tăng 10% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 9.861 xe, tăng 10% so với tháng trước.