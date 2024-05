(TBTCO) - Sáng 3/5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam hiện ở mức 24,242 VND/USD, giảm 2 VND so với thời điểm trước ngày nghỉ lễ. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY) ở mức 105,41 điểm, giảm 0,35% so với giao dịch ngày 2/5.

Tỷ giá USD hôm nay 3/5/2024: Đồng USD thế giới tiếp tục lao dốc. Ảnh tư liệu Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23,400 - 25,450 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23,400 đến 25,450 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức: 23,400 VND/USD - 25,450 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 24,668 VND/Euro - 27,265 VND/Euro.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tăng, giảm trái chiều tại các NHTM. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 25,114 và mức bán ra là 25,454 - tăng 26 VND ở chiều mua vào nhưng lại giảm 4 VND ở chiều bán ra. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 24,000 - 25,500 VND/USD.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tăng cả 2 chiều mua - bán bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 25,708 - 25,798 VND/USD tăng 3 VND ở chiều mua vào và giảm 15 VND chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày 2/5.

* Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25,114 VND 25,454 VND Vietinbank 25,193 VND 25,454 VND BIDV 25,154 VND 25,454 VND

* Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 26,482 VND 27,934 VND Vietinbank 26,727 VND 28,022 VND BIDV 26,634 VND 27,852 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 157.89 VND 167.11 VND Vietinbank 160.36 VND 168.31 VND BIDV 158.61 VND 166.99 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 105,41 điểm, giảm 0,35% so với giao dịch ngày 2/5.

DXY tiếp tục giảm nhẹ vào phiên giao dịch hôm nay, sau quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) trong phiên trước. Tóm lại, ngân hàng trung ương đã giữ nguyên chi phí đi vay trong phạm vi mục tiêu hiện tại là 5,25% -5,5%, phù hợp với kỳ vọng, đồng thời duy trì xu hướng nới lỏng trong hướng dẫn dự kiến.

Đồng USD chốt phiên giao dịch giảm 0,9% so với đồng Yen Nhật, hiện ở mức 153,09 Yen/USD.

Đồng Euro tăng 0,17%, đạt mức 1,0728 USD.

Đồng USD giảm 0,59% so với đồng franc Thụy Sĩ, xuống mức 0,91 Franc/USD, sau khi dữ liệu mới công bố cho thấy lạm phát hàng năm của Thụy Sĩ trong tháng 4 tăng nhanh hơn dự kiến./.