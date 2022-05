Doanh thu của Vinamilk tiếp đà tăng trưởng, tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022 duy trì ở mức cao

(TBTCO) - Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) công bố báo cáo tài chính quý I/2022 với tổng doanh thu hợp nhất đạt 13.940 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 2.764 tỷ đồng.

Trong bối cảnh nền kinh tế cả nước bắt đầu có dấu hiệu phục hồi sau đại dịch, quý I năm 2022 doanh thu thuần hợp nhất của Vinamilk duy trì đà tăng ở mức 5,2% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 13.878 tỷ đồng và hoàn thành 21,3% kế hoạch năm (64.070 tỷ đồng).

Tại thị trường nội địa ghi nhận doanh thu thuần đạt 11.658 tỷ đồng trong quý I/2022, tăng 4,3% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu nội địa công ty mẹ đạt 10.234 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ. Trong quý I/2022, Vinamilk đã nâng cấp hình ảnh bao bì của các sản phẩm chủ lực là sữa chua ăn Vinamilk, sữa chua uống Probi, sữa dinh dưỡng đặc biệt cho người đái tháo đường Sure Diecerna mang đến trải nghiệm mới cho người tiêu dùng. Công ty cũng nỗ lực đẩy mạnh bán hàng trên nhiều nền tảng kênh phân phối, trong đó, kênh hiện đại tiếp tục tăng tốc với mức tăng trưởng trên 30% so với cùng kỳ. Sau đại dịch, thói quen mua sắm ở kênh hiện đại ngày càng trở nên phổ biến và công ty đã nhanh chóng tăng cường độ phủ tại các siêu thị và cửa hàng tiện lợi trên khắp cả nước. Kênh phân phối này được kỳ vọng tiếp tục là động lực tăng trưởng cho thị trường nội địa.

Hệ thống gồm 13 trang trại quy mô và được ứng dụng công nghệ cao của Vinamilk trải dài khắp cả nước.

Kênh truyền thống duy trì đóng vai trò chủ lực trong hệ thống phân phối toàn quốc của Vinamilk với độ phủ mạnh mẽ ở các vùng nông thôn (dân số nông thôn chiếm khoảng 63% tổng dân số Việt Nam). Tăng trưởng doanh thu của kênh truyền thống tiếp tục phục hồi sau thời gian dài bị ảnh hưởng do các lệnh giãn cách và hạn chế di chuyển.

Công ty cổ phần Giống Bò sữa Mộc Châu (MCM) ghi nhận doanh thu thuần đạt 675 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ. Trong quý I/2022, MCM đã tung ra thị trường 2 sản phẩm sữa tươi tiệt trùng mới với bao bì bắt mắt.

Tại thị trường nước ngoài ghi nhận doanh thu thuần 2.220 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ, trong đó: Các chi nhánh nước ngoài ghi nhận doanh thu thuần 1.081 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh gần 28% so với cùng kỳ. Mức tăng trưởng ấn tượng hơn 40% được ghi nhận ở Driftwood, chi nhánh tại Mỹ, nhờ nhu cầu tiêu thụ gia tăng ở nhóm trường học và khách sạn. AngkorMilk ghi nhận doanh thu tăng trưởng cao một chữ số trong quý I/2022 nhờ nỗ lực phát triển thị trường thương mại hiệu quả. Xuất khẩu trực tiếp ghi nhận mức doanh thu thuần đạt 1.139 tỷ đồng, duy trì ngang mức so với cùng kỳ và đóng góp hơn 8% vào doanh thu thuần hợp nhất.

Biên lợi nhuận gộp (LNG) hợp nhất quý I/2022 đạt 40,3% dưới áp lực từ các chi phí sản xuất gia tăng. Giá nguyên vật liệu đầu vào tiếp tục duy trì ở mức cao do thiếu hụt nguồn cung và ảnh hưởng từ khủng hoảng chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, nhờ sự chủ động nguồn cung trong nước như sữa tươi nguyên liệu thu mua từ trang trại, đường v.v. và đơn hàng mua với số lượng lớn, công ty đã đảm bảo được nguồn nguyên liệu chất lượng với mức giá đầu vào hợp lý.

Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp hợp nhất quý I/2022 là 3.005 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 21,7% trên doanh thu thuần. Tỷ lệ chi phí này vẫn đang được tối ưu hóa hiệu quả.

Với những diễn biến trên, lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý I/2022 đạt 2.764 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế (LNST) hợp nhất đạt 2.283 tỷ đồng và hoàn thành 23,1% kế hoạch năm (11.240 tỷ đồng). Đối với MCM, LNST đạt 86 tỷ đồng, tăng mạnh 73,1% so với cùng kỳ nhờ việc tối ưu hóa chi phí tiếp tục diễn ra. Biên LNST của MCM trong quý I/2022 đạt 12,7%, tăng gần 500 đcb so với cùng kỳ và gần gấp đôi so với giai đoạn trước khi trở thành đơn vị thành viên của Vinamilk. Số dư tiền thuần trên báo cáo tài chính hợp nhất tại thời điểm 31/03/2022 là 10.500 tỷ đồng, chiếm 19,8% tổng tài sản.

Vào ngày 26/4/2022, Vinamilk đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên và thông qua các nội dung quan trọng như sau: kế hoạch cổ tức bằng tiền năm 2022 là 3.850 đồng/cổ phiếu, tiếp tục duy trì ở mức cao trong nhiều năm; bầu HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 và bổ nhiệm Tổng Giám đốc. Đại hội cũng đã thông qua chiến lược cho giai đoạn 2022-2026./.