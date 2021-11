Doanh thu quý III của Vinamilk lần đầu vượt 16 nghìn tỷ đồng

(TBTCO) - Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2021 với tổng doanh thu hợp nhất đạt 16.208 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 2.961 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất hoàn thành lần lượt 73% và 75% kế hoạch năm.

Quý III năm 2021, doanh thu thuần hợp nhất của Vinamilk lần đầu tiên vượt mức 16 nghìn tỷ đồng trong một quý, cụ thể đạt 16.194 tỷ đồng, tăng 4,1% so với cùng kỳ 2020 và tiếp tục xu hướng tăng trưởng từ quý III.

Thị trường nội địa ghi nhận doanh thu thuần đạt 13.752 tỷ đồng, tăng 3,7% so với cùng kỳ 2020, đánh dấu sự quay lại đà tăng trưởng, trong đó, doanh thu nội địa công ty mẹ đạt 12.440 tỷ đồng, tăng 4,5% so với cùng kỳ 2020, trong đó kênh hiện đại và cửa hàng Giấc Mơ Sữa Việt (GMSV) ghi nhận mức tăng trưởng cao hai chữ số để bù đắp cho kênh truyền thống bị ảnh hưởng do tình hình giãn cách kéo dài và các qui định chống dịch nghiêm ngặt từ Cchính phủ khi dịch Covid-19 bùng phát.

Mảng xuất khẩu quý III/ 2021 ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.556 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm trước. Bên cạnh thị trường Trung Đông tiếp tục đóng vai trò chủ chốt trong cơ cấu doanh thu xuất khẩu, Vinamilk vẫn tập trung đẩy mạnh các thị trường Châu Á và Châu Phi. Đối với các chi nhánh nước ngoài, doanh thu thuần đạt 886 tỷ đồng, tăng mạnh 22,4% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với hoạt động liên doanh, trong quý III và đầu tháng 10/2021, liên doanh Vinamilk - Del Monte tại Philippines đã chính thức ra mắt và tung 4 dòng sản phẩm đầu tiên ra thị trường bao gồm sữa tươi Del Monte-Vinamilk, sữa dinh dưỡng IQ Smart , sữa chua uống tiệt trùng YoGurt và trà sữa Tea Bliss.

Liên doanh được đánh giá có nhiều tiềm năng tăng trưởng khi GDP của Philippines dự báo tăng 5,7%/năm trong giai đoạn 2020-2029 (World Bank), tác động tích cực tới nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm dinh dưỡng của người dân tại đây. Cụ thể, dự kiến liên doanh sẽ đạt doanh thu gần 9 triệu USD trong năm đầu tiên và duy trì mức tăng trưởng kép 50%/năm trong các năm tiêp theo, hướng đến mục tiêu 10% thị phần tại thị trường sữa Philippines. Dự kiến trong quý IV/2021, Công ty Vibev, liên doanh giữa Vinamilk và Kido sẽ chính thức giới thiệu các sản phẩm đầu tiên ra thị trường.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, tổng doanh thu hợp nhất đạt 45.178 tỷ đồng, hoàn thành 73% kế hoạch năm. Doanh thu thuần hợp nhất đạt 45.100 tỷ đồng, trong đó, doanh thu thuần nội địa đạt 38.182 tỷ đồng, doanh thu thuần xuất khẩu đạt 4.328 tỷ đồng và doanh thu thuần từ các chi nhánh nước ngoài đạt 2.591 tỷ đồng.

Hệ thống Giấc mơ sữa Việt của Vinamilk với hơn 500 cửa hàng trên cả nước, kết hợp kênh thương mại điện tử đã đóng góp tích cực vào doanh thu của quý III/2021

Biên lợi nhuận gộp hợp nhất quý III/2021 đạt 42,9%, giảm nhẹ so với 6 tháng/2021 và giảm 381 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính là chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng do gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và các chính sách thuế chống bán phá giá đối với một số nguyên liệu nhập khẩu. Hiện công ty đã chốt giá mua một số nguyên liệu chính đến hết năm 2021 và tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến giá nguyên liệu nhằm có kế hoạch thu mua phù hợp cho năm sau. Ngoài ra, việc thực hiện “3 tại chỗ” để duy trì hoạt động tại các nhà máy, trang trại và các biên pháp phòng chống dịch đã làm tăng chi phí sản xuất trong quý III.

Lũy kế 9 tháng 2021, biên lợi nhuận gộp hợp nhất của Vinamilk đạt 43,4%, giảm 312 điểm cơ bản so với cùng kỳ 2020. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 8.420 tỷ đồng và hoàn thành 75% kế hoạch năm, tương đương EPS đạt 3.574 đồng. Thuế suất TNDN hiệu lực trong giai đoạn này là 17,7%, tăng 70 điểm cơ bản so với cùng kỳ 2020. Theo đó, biên lợi nhuận sau thuế đạt 18,7%, giảm 124 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước.

Số dư tiền thuần tại thời điểm 30/9/2021 là 12.686 tỷ đồng, chiếm 24% tổng tài sản. Tổng mức đầu tư vốn trong 9 tháng đầu năm đạt hơn 1 nghìn tỷ đồng. Tính toàn tập đoàn, Vinamilk hiện đang quản lý và vận hành hệ thống 17 nhà máy trong và ngoài nước, bên cạnh đó là 15 trang trại bò sữa, quy mô đàn bò khai thác sữa đạt gần 160.000 con./.