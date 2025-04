Doanh thu tăng mạnh, Hanoimilk báo lãi quý I tăng trưởng 33% so với cùng kỳ

(TBTCO) - Doanh thu tăng mạnh, chi phí tài chính giảm sâu giúp Hanoimilk báo lãi quý I/2025 tăng 33%, khởi sắc sau 2 năm suy giảm lợi nhuận liên tiếp.

Công ty CP Sữa Hà Nội (Hanoimilk, mã CK: HNM) mới đây đã công bố báo cáo tài chính quý I/2025, cho thấy nhiều tín hiệu tích cực trong hoạt động kinh doanh sau giai đoạn dài trầm lắng. Doanh thu thuần trong 3 tháng đầu năm đạt 192 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán gia tăng đã khiến biên lợi nhuận bị co hẹp, kéo lợi nhuận gộp xuống còn 25,4 tỷ đồng. Dù vậy, con số này vẫn tăng 12% so với quý I/2024.

Ở khía cạnh chi phí, Hanoimilk ghi nhận chi phí tài chính chỉ còn 237 triệu đồng, giảm mạnh tới 85%, phần nào nhờ vào việc kiểm soát đòn bẩy tài chính hiệu quả hơn. Tuy nhiên, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng lên 16,9 tỷ đồng và 3,6 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 19% và 24%.

Kết quả kinh doanh quý I/2025 của Hanoimilk.

Sau khi trừ các khoản chi phí, Hanoimilk báo lãi sau thuế đạt 8 tỷ đồng trong quý đầu năm, tăng 33% so với cùng kỳ. Kết quả này mang ý nghĩa tích cực trong bối cảnh doanh nghiệp từng trải qua hai năm sụt giảm lợi nhuận liên tiếp, dù doanh thu vẫn tăng trưởng đều đặn.

Từ năm 2022 đến 2024, doanh thu của công ty tăng từ 484 tỷ đồng lên 714 tỷ đồng, tức tăng hơn 47%, nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm từ 37,8 tỷ đồng (năm 2022) xuống còn 29,5 tỷ đồng (năm 2024), tương đương mức giảm 22%.

Về tình hình tài chính tại thời điểm 31/3/2025, tổng tài sản của Hanoimilk đạt 628 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, công ty đang nắm giữ 11,5 tỷ đồng tiền mặt và các khoản tương đương tiền. Đáng chú ý, các khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh 48% lên 113 tỷ đồng, chủ yếu đến từ sự gia tăng các khoản phải thu của khách hàng và khoản trả trước cho người bán.

Về nguồn vốn, đến cuối tháng 3, tổng nợ phải trả của Hanoimilk ở mức 144,6 tỷ đồng, toàn bộ là nợ ngắn hạn. Trong đó, khoản vay nợ thuê tài chính giữ nguyên ở mức 20,2 tỷ đồng so với đầu năm.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HNM trong khoảng thời gian từ ngày 11 đến 24/4 giao dịch ổn định trong vùng giá 8.700 – 8.800 đồng/cổ phiếu. Với mặt bằng giá hiện tại, vốn hóa thị trường của Hanoimilk đạt 386,3 tỷ đồng.