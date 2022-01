Đối ngoại Việt Nam nâng tầm vị thế, uy tín quốc gia

Việt Nam hoàn thành xuất sắc vai trò Ủy viên không thường trực

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 Trong 2 năm nhiệm kỳ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), Việt Nam đã đề xuất và được HĐBA thông qua 2 nghị quyết về Gia hạn các cơ chế tòa án còn tồn đọng và Bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu; 3 tuyên bố Chủ tịch về Tôn trọng Hiến chương LHQ; tăng cường quan hệ giữa LHQ với các tổ chức khu vực trong thúc đẩy xây dựng lòng tin; giải quyết hậu quả bom mìn; 1 tuyên bố báo chí về vụ tấn công khủng bố ở Indonesia; Tuyên bố Hà Nội về Phụ nữ, hòa bình và an ninh. Các sự kiện và văn kiện do Việt Nam chủ trì đều nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các nước, trong đó nghị quyết về bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu được 65 nước và tất cả 15 nước thành viên HĐBA đồng bảo trợ (chỉ có 1% số nghị quyết của HĐBA có được sự ủng hộ của tất cả các nước thành viên HĐBA ở mức tuyệt đối như vậy); lần đầu tiên HĐBA đưa ra Tuyên bố Chủ tịch về Hiến chương LHQ; Tuyên bố Hà Nội được hơn 60 nước đại diện cho 5 châu lục tuyên bố đồng bảo trợ.