Dự kiến bãi bỏ 6 quyết định thuộc lĩnh vực quản lý công sản

(TBTCO) - Bộ Tài chính đang xin ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý công sản không còn được áp dụng trên thực tế.

Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính cho biết, thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ Tài chính đã thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý công sản do Bộ Tài chính xây dựng.

Dự kiến một số quyết định về giảm tiền thuê đất đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sẽ được bãi bỏ. Ảnh minh họa

Theo đó, đã có 6 quyết định do Thủ tướng Chính phủ ban hành không còn được áp dụng trên thực tế, nhưng chưa có căn cứ pháp lý để xác định hết hiệu lực theo quy định tại pháp luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật nên về nguyên tắc, các văn bản này vẫn được xác định là “còn hiệu lực”.

Để đảm bảo tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật và quy định về hiệu lực của văn bản, Bộ Tài chính đã dự thảo quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ.

Tại dự thảo, Bộ Tài chính đã đề xuất 6 văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành cần bãi bỏ và lý do bãi bỏ.

Cụ thể, Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 về việc giảm tiền thuê đất trong năm 2011 và năm 2012 đối với một số tổ chức kinh tế. Lý do bãi bỏ đó là, quyết định này không còn được áp dụng trên thực tế do quy định việc miễn, giảm đã được quy định cụ thể cho từng năm tại từng quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Mục đích của việc bãi bỏ các quyết định là nhằm chấm dứt hiệu lực của các văn bản quy phạm pháp luật đã không còn được áp dụng trên thực tế nhưng chưa có căn cứ xác định hết hiệu lực theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật.

Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 về việc bổ sung đối tượng giảm tiền thuê đất trong năm 2013 và năm 2014 đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mà phải điều chỉnh đơn giá thuê đất theo chính sách trước ngày Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ có hiệu lực thi hành. Việc bãi bỏ quyết định này là do quy định việc miễn, giảm đã được quy định cụ thể cho từng năm tại từng quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017 quy định trình tự, thủ tục điều chuyển công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) quản lý. Việc bãi bỏ quyết định này là do, việc điều chuyển công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước sang EVN quản lý thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg đã được quy định tại Nghị định số 02/2024/NĐ-CP ngày 10/1/2024 của Chính phủ về việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang EVN. Tại Tờ trình số 163/TTr-BTC ngày 8/7/2022, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 02/2024/NĐ-CP ngày 10/1/2024 để thay thế Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017. Do đó, quyết định này không còn áp dụng trên thực tế.

Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg quy định trình tự, thủ tục điều chuyển công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý dự kiến cũng sẽ được bãi bỏ. Ảnh minh họa.

Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/8/2020 về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ. Theo Bộ Tài chính, quyết định này không còn được áp dụng trên thực tế do: Quy định về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2020; thời hạn nộp hồ sơ là đến hết ngày 1/1/2021 (nay đã quá hạn nộp hồ sơ). Không áp dụng giảm tiền thuê đất theo quy định tại quyết định này đối với trường hợp nộp hồ sơ sau ngày 1/1/2021.

Bộ Tài chính cho biết, nội dung dự thảo quyết định chỉ quy định bãi bỏ toàn bộ một số quyết định do Thủ tướng Chính phủ ban hành không còn được áp dụng trên thực tế, không quy định chính sách mới hay sửa đổi, bổ sung chính sách hiện có trong các văn bản.

Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Bộ Tài chính cho biết, quyết định này không còn được áp dụng trên thực tế do: Quy định về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2021; thời hạn nộp hồ sơ là đến hết ngày 31/12/2021 (nay đã quá hạn nộp hồ sơ). Không áp dụng giảm tiền thuê đất theo quy định tại quyết định này đối với trường hợp nộp hồ sơ sau ngày 31/12/2021.

Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/1/2023 về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Lý do bãi bỏ là do quyết định này không còn được áp dụng trên thực tế do: Quy định về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2022; thời hạn nộp hồ sơ là đến hết ngày 31/3/2023 (nay đã quá hạn nộp hồ sơ). Không áp dụng giảm tiền thuê đất theo quy định tại quyết định này đối với trường hợp nộp hồ sơ sau ngày 31/3/2023./.