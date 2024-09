(TBTCO) - Theo ghi nhận từ các địa phương, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 với 4 ngày nghỉ là dịp để nhiều gia đình tranh thủ đi du lịch, các điểm du lịch nội địa nổi tiếng thu hút chủ yếu khách du lịch nội vùng và tự lái xe đi/đến.

Du lịch biển Khánh Hòa.

Theo đại diện Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh, dịp lễ 2/9, khách tham quan tại các khu điểm du lịch, vui chơi giải trí ước đạt khoảng 980.000 lượt, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách quốc tế ước khoảng 38.800 lượt, tăng 3,2%; khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú ước khoảng 214.630 lượt, tăng 32,5 %; công suất phòng ước đạt khoảng 85%, tăng 6,3%; doanh thu du lịch ước đạt 2.940 tỷ đồng, tăng 1,7%.

Còn theo đại diện Sở Du lịch Hà Nội, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, Hà Nội ước tính đón khoảng 672.000 lượt khách, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 2.180 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ dịp này năm 2023. Trong 4 ngày nghỉ lễ, công suất sử dụng phòng bình quân khối khách sạn, căn hộ du lịch tại Hà Nội đạt khoảng 61,2%, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong khi đó, Lào Cai đón khoảng 196.500 lượt khách, riêng thị xã Sa Pa đón khoảng 122.770 lượt khách, tăng 33,2% so với kỳ nghỉ lễ 2/9/2023. Tổng thu từ khách du lịch trong 4 ngày nghỉ lễ đạt khoảng 606 tỷ đồng, trong đó tổng thu từ khách quốc tế đạt khoảng 48 tỷ đồng, khách nội địa đạt khoảng 558 tỷ đồng.

Đại diện Sở Du lịch Khánh Hòa thông tin, trong 4 ngày dịp nghỉ lễ 2/9, tỉnh đã đón hơn 578.000 lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng; trong đó có hơn 175.000 lượt khách lưu trú; công suất sử dụng phòng đạt bình quân 70,8%; tổng thu từ hoạt động du lịch đạt trên 756 tỷ đồng...

Thống kê của các hiệp hội du lịch, câu lạc bộ du lịch, dịch vụ tại các địa phương cho thấy, dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay, khách nội địa vẫn đông. Lúc cao điểm, dịch vụ vẫn quá tải. Tuy nhiên, có một thực tế qua hoạt động du lịch nội địa năm nay là khách du lịch đi nội địa, tự lái xe đi, ít đặt dịch vụ qua doanh nghiệp lữ hành. Ước tính, 80% lượng khách du lịch dịp 2/9 là đi kiểu gia đình tự lái xe...