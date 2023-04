(TBTCO) - Cục Hải quan Bình Dương cho biết, do hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu của doanh nghiệp giảm sút nên thống kê đến cuối tháng 4/2023, đơn vị mới thu ngân sách đạt hơn 4.425 tỷ đồng, đạt gần 22% so với chỉ tiêu pháp lệnh Bộ Tài chính giao, gần 21% so với chỉ tiêu phấn đấu được giao.