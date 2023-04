FED đang xem xét các điều kiện tín dụng trong việc điều chỉnh lãi suất

Thước đo lạm phát chính của FED tăng 0,3% trong tháng 2, thấp hơn dự kiến Một thước đo lạm phát mà FED theo dõi chặt chẽ đã tăng nhẹ hơn một chút so với dự đoán vào tháng Hai, mang đến một số hy vọng rằng việc tăng lãi suất sẽ giúp giảm bớt tình trạng tăng giá. Cụ thể, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân không bao gồm thực phẩm và năng lượng của Mỹ tăng 0,3% trong tháng, theo số liệu được Bộ Thương mại Mỹ công bố hôm qua (31/3). Con số này thấp hơn ước tính 0,4% của Dow Jones và thấp hơn mức tăng 0,5% trong tháng 1. Trên cơ sở 12 tháng, PCE lõi tăng 4,6%, giảm nhẹ so với mức hồi tháng Giêng. Bao gồm thực phẩm và năng lượng, PCE tiêu đề tăng 0,3% hàng tháng và 5% hàng năm, so với 0,6% và 5,3% trong tháng Giêng. Dữ liệu mềm hơn mong đợi đi kèm với giá năng lượng hàng tháng giảm 0,4% trong khi giá thực phẩm tăng 0,2%. Giá hàng hóa tăng 0,2% trong khi giá dịch vụ tăng 0,3%. Trong các dữ liệu khác từ báo cáo, thu nhập cá nhân tăng 0,3%, cao hơn một chút so với ước tính 0,2%. Chi tiêu của người tiêu dùng tăng 0,2%, so với ước tính 0,3%. Ngay lập tức, trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu mở cửa cao hơn sau báo cáo trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc dài hạn giảm. “Xu hướng lạm phát có vẻ hứa hẹn cho các nhà đầu tư. Lạm phát có thể sẽ ở mức dưới 4% vào cuối năm nay, khiến Cục Dự trữ Liên bang mất nhiều thời gian hơn để cắt giảm lãi suất vào cuối năm nếu nền kinh tế rơi vào suy thoái” - Jeffrey Roach, kinh tế trưởng tại LPL Financial cho biết. Định giá thị trường sau báo cáo lạm phát cho thấy sự chia rẽ đồng đều giữa việc FED tăng lãi suất chuẩn thêm một phần tư điểm phần trăm hoặc giữ nguyên trong tháng Năm.