Fed tiếp tục duy trì lãi suất ở mức cao nhất trong khoảng 23 năm

(TBTCO) - Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell một lần nữa khẳng định lạm phát đang giảm chậm hơn nhiều so với dự báo và do đó, NHTW phải duy trì lãi suất cao trong thời gian dài.

Trụ sở Cục Dự trữ liên bang Mỹ ở Washington, DC. Ảnh minh họa

Chia sẻ tại sự kiện của Hiệp hội Ngân hàng Nước ngoài ở Amsterdam, lãnh đạo Fed lưu ý rằng quá trình kéo giảm lạm phát đã chậm lại đáng kể trong năm nay và khiến Fed phải suy nghĩ lại về hướng đi của chính sách tiền tệ.

“Chúng tôi không mong đây là con đường bằng phẳng, nhưng tôi nghĩ số liệu lạm phát cao hơn kỳ vọng của bất kỳ ai”, ông Powell chia sẻ. “Điều này cho thấy chúng tôi cần phải kiên nhẫn và để chính sách tiền tệ thắt chặt làm việc của mình”.

Chủ tịch Fed kỳ vọng lạm phát sẽ hạ nhiệt trong năm nay, nhưng nhấn mạnh điều đó vẫn chưa diễn ra. “Tôi nghĩ câu hỏi phải là liệu chúng tôi có phải duy trì lãi suất hiện tại lâu hơn dự tính trước đó hay không?”.

Tuy vậy, vị này tái khẳng định rằng ông không kỳ vọng Fed nâng lãi suất trở lại.

Fed đã duy trì lãi suất ở phạm vi 5,25%-5,5% kể từ tháng 7/2023 và đây là mức cao nhất trong khoảng 23 năm. “Tôi không nghĩ Fed có thể nâng lãi suất trở lại xét trên dữ liệu hiện có”, ông nói.

Các phát biểu của ông Powell cũng giống với những gì ông đưa ra trong cuộc họp báo ngày 01/05, sau cuộc họp chính sách. Tại cuộc họp này, thành viên Fed nhấn mạnh sự thiếu tiến triển về lạm phát, dù đã nâng lãi suất 11 lần liên tiếp.

Dữ liệu mới đây về chỉ số giá sản xuất (PPI) cũng có thể khiến Fed thất vọng. Theo báo cáo từ Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), trong tháng 4/2024, PPI tăng 0,5% so với tháng trước, cao hơn dự báo tăng 0,3% của các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của Dow Jones. Tuy nhiên, PPI tháng 3 được điều chỉnh từ tăng 0.2% thành giảm 0,1%.

Loại trừ thực phẩm và năng lượng, PPI lõi tăng 0.5% so với tháng trước, cũng cao hơn dự báo 0,2% của các chuyên gia kinh tế. Nếu loại trừ thêm dịch vụ thương mại, PPI siêu lõi tăng 0.4% so với tháng trước và tăng 3.1% so với cùng kỳ, là mức cao nhất kể từ tháng 4/2023.

Tuy vậy, ông Powell đánh giá dữ liệu PPI bao gồm nhiều tín hiệu khá trái chiều, vì có điều chỉnh giảm số liệu của tháng 3/2024.

“Liệu lạm phát có dai dẳng hơn trong thời gian tới? Tôi không nghĩ chúng tôi biết được điều đó. Tôi nghĩ chúng tôi cần thêm hơn 1 quý để thật sự đánh giá được” - ông nói./.