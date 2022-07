Ford Everest Thế hệ mới chính thức ra mắt thị trường Việt Nam

(TBTCO) - Tập đoàn công nghệ Bkav vừa chính thức ra mắt Thao trường an ninh mạng Vietnam Cyber Range (VCR), hệ thống tiên tiến phục vụ huấn luyện, diễn tập, sát hạch nguồn nhân lực trong lĩnh vực an ninh mạng. Giải pháp Make in Việt Nam VCR do các kỹ sư Bkav làm chủ hoàn toàn về công nghệ.