(TBTCO) - Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương cho biết, giá cà phê nhân xô tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên kết thúc tuần 42 (18/10 – 23/10) chốt ở 39.900 – 40.800 đồng/kg, tăng 400 đồng so với mức giá của tuần 41.

Tại cảng TP. Hồ Chí Minh, cà phê robusta xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% phiên cuối tuần 23/10 chốt tại 2.189 USD/tấn, chênh lệch +55 USD/tấn.

Tại châu Á, giá cà phê Việt Nam ổn định do cung và cầu đều sụt giảm. Các thương nhân đang theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết và các chính sách phòng ngừa Covid-19 trước mùa thu hoạch chính, bắt đầu vào tháng tới.

Giá cà phê dự báo đạt đỉnh vào cuối năm. Ảnh: T.L

Theo Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam, chu kỳ 10 năm của ngành hàng cà phê đang quay trở lại và dự báo sẽ đạt đỉnh vào cuối năm. Nếu giá cà phê lập đỉnh sẽ rất tốt cho người nông dân và ngành cà phê của Việt Nam, vì vào tháng 11 hàng năm là mùa thu hoạch cà phê ở Tây Nguyên. Nhưng khi đã lập đỉnh rồi thì cà phê sẽ quay đầu giảm giá, dù vậy giá sẽ vẫn tốt đến vụ cà phê năm sau.

Trên thị trường thế giới, kết thúc tuần 42, giá hai sàn giao dịch London và New York có diễn biến trái chiều. Tính chung cả tuần, giá robusta kỳ hạn tháng 11/2021 trên sàn London tăng 1,14%, chốt ở 2.134 USD/tấn. Giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2021 trên sàn New York giảm 1,77% xuống 202,6 US cent/lb. Các mức tăng và giảm đều rất đáng kể, khối lượng giao dịch trên mức trung bình.

Một số quốc gia sản xuất cà phê trên thế giới đang xem xét việc rút ra khỏi Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) vì cho rằng, tổ chức này đã không đem lại lợi ích gì rõ rệt cho ngành cà phê của nước họ./.