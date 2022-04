(TBTCO) - Giá cà phê hôm nay ngày 13/4/2022 tại thị trường thế giới và trong nước quay đầu giảm. Trong đó, giá cà phê trong nước giảm 200 - 300 đồng/kg, về mức 40.600 - 41.200 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay ngày 13/4 trong nước giảm 200 - 300 đồng/kg. Ảnh: TL

Tại thị trường thế giới, giá cà phê hôm nay 13/4 quay đầu giảm nhẹ ở 2 sàn giao dịch lớn do các nhà đầu cơ bán thanh lý.

Kết thúc phiên giao dịch mới nhất, giá cà phê Robusta trên sàn London giao tháng 5/2022 giảm 10 USD/tấn ở mức 2.098 USD/tấn, giao tháng 7/2022 giảm 6 USD/tấn ở mức 2.111 USD/tấn.

Còn giá cà phê Arabica trên sàn New York giao tháng 5/2022 giảm 3 cent/lb, ở mức 233,6 cent/lb, giao tháng 7/2022 giảm 3 cent/lb ở mức 233,55 cent/lb.

Thị trường cà phê thế giới đồng loạt giảm trong bối cảnh các quỹ đầu cơ đẩy mạnh bán thanh lý do vị thế kinh doanh "phình to" 3 tuần qua. Trước đó, thị trường hồi phục do đầu cơ quay lại tăng mua, khi có thêm yếu tố cơ bản hỗ trợ và suy đoán nguồn cung trong tương lai vẫn còn hạn chế.

Giá cà phê tại thị trường trong nước đang quay đầu giảm nhẹ 200 - 300 đồng/kg so với hôm qua.

Hiện tại, cà phê tại Di Linh, Bảo Lộc và Lâm Hà của tỉnh Lâm Đồng hôm nay đang thu mua ở giá 40.600 đồng/kg. Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk), giá cà phê hôm nay giữ ở mức 41.200 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk) và Buôn Hồ (Đắk Lắk), giá cà phê hiện cùng giữ mức 41.100 đồng/kg.

Tại Gia Nghĩa và Đắk R'lấp của tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay lần lượt thu mua ở mức 41.200 và 41.100 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại Chư Prông tỉnh Gia Lai đang ở mức 41.200 đồng/kg, ở Pleiku và La Grai cùng mức 41.100 đồng/kg. Còn, giá cà phê tại tỉnh Kon Tum đang thu mua với mức 41.200 đồng/kg.

Giá nông sản hôm nay tại thị trường trong nước biến động trái chiều, khi mặt hàng hồ tiêu tăng nhẹ 500 đồng/kg, trong khi đang giảm nhẹ ở mặt hàng cà phê./.