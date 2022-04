Giá cà phê hôm nay ngày 14/4 giảm mạnh

Giá cà phê hôm nay ngày 14/4 giảm mạnh. Ảnh: TL Trên thị trường thế giới, giá cà phê tiếp tục giảm. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 5/2022 được ghi nhận tại mức 2.091 USD/tấn sau khi giảm 0,33% (tương đương 7 USD). Giá cà phê arabica giao tháng 5/2022 tại New York đạt mức 225,05 US cent/pound, giảm 3,66% (tương đương 8,55 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 7h (giờ Việt Nam). Theo trang Barchart, giá cà phê kéo dài đà giảm của ngày thứ ba (12/4) để giảm mạnh vào hôm thứ tư (13/4) trong bối cảnh thị trường đang lo ngại về nhu cầu tiêu thụ. Hiện, giá cà phê đang chịu áp lực sau khi Tổng thống Nga Putin hôm thứ ba cho biết, các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine đang “đi vào ngõ cụt”. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng chiến sự giữa Nga và Ukraine sẽ thúc đẩy lạm phát và kiềm chế chi tiêu của người tiêu dùng, kéo theo sự sụt giảm trong nhu cầu tiêu thụ cà phê. Vào hôm thứ Hai, giá cà phê arabica đã đạt mức cao nhất trong hơn một tháng trước tin tức về tình trạng khô hạn quá mức ở Brazil. Theo đó, Somar Meteorologia đã báo cáo rằng, lượng mưa ở khu vực Minas Gerais - nơi chiếm khoảng 30% sản lượng arabica của Brazil, đạt 15,5mm vào tuần trước, chỉ bằng 77% so với mức trung bình lịch sử. Lo ngại về nguồn cung toàn cầu thắt chặt hơn đang hỗ trợ cho giá cà phê. Hội đồng Xuất khẩu Cà phê của Brazil (CeCafe) cho biết, xuất khẩu cà phê nhân Mar của Brazil giảm 5,8% so với cùng kỳ xuống còn 3,267 triệu bao. Ngoài ra, Colombia - nhà sản xuất arabica lớn thứ hai thế giới, đã báo cáo vào ngày 5/4 rằng, sản lượng cà phê trong tháng 3 của nước này giảm 13% so với cùng kỳ, xuống còn 914.000 bao. Cập nhật bảng giá cà phê hôm nay 14/4 cho thấy, giá cà phê trong nước phiên sáng nay giảm mạnh 100 đồng/kg tại hầu hết các tỉnh, thành. Giá cà phê thấp nhất ở Lâm Đồng hiện được giao dịch ở mức 40.700 đồng/kg, cao nhất ở Đắk Lắk 41.300 đồng/kg.

