(TBTCO) - Giá cà phê hôm nay ngày 5/5 trên thị trường thế giới và trong nước tiếp tục tăng.

Giá cà phê hôm nay ngày 5/5 tiếp nối đà hồi phục. Ảnh: TL

Trên thị trường thế giới, giá cà phê tiếp tục tăng. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 5/2022 được ghi nhận tại mức 2.129 USD/tấn sau khi tăng 1,04% (tương đương 22 USD). Giá cà phê arabica giao tháng 5/2022 tại New York đạt mức 221,20 US cent/pound, tăng 1,37% (tương đương 3 US cent).

Hai sàn cà phê kỳ hạn tiếp nối đà tăng trong sự ngập ngừng, do lo ngại Fed (Cục Dự trữ Liên bang Mỹ) sẽ nâng lãi suất cơ bản mạnh tay hơn mức đã suy đoán, cho tới khi Fed tuyên bố tăng thêm 0,5%, lên dao động trong khung 0,75 – 1%/năm. Tuy không cao quá mức như thị trường lo ngại nhưng cũng là lần tăng lãi suất cao nhất kể từ năm 2000 đến nay.

Fed nhấn mạnh, trong phiên họp kỳ tới sẽ không mạnh tay hơn để không gây xáo trộn thị trường, tạo điều kiện cho suy thoái kinh tế. Chính điều này đã hỗ trợ chứng khoán Mỹ bật tăng trở lại và thúc đẩy các giới đầu cơ quay lại tăng mua trên cả hai sàn cà phê.

Đồng thời, Fed cho biết sẽ bắt đầu chương trình “thu hồi tài sản” trị giá 9.000 tỷ USD, với 30 tỷ trái phiếu kho bạc và 17,5 tỷ tài sản thế chấp mỗi tháng, kể từ ngày 1/6 và sẽ cao hơn nữa trong tương lai gần...

Giá cà phê hôm nay đang dao động trong khoảng từ 41.500 - 42.200 đồng/kg.

Cụ thể, tại huyện Di Linh (Lâm Đồng) giá cà phê được thu mua với mức 41.600 đồng/kg. Tại Bảo Lộc (Lâm Đồng), Lâm Hà (Lâm Đồng) giá cà phê ở mức 41.500 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (ĐắkLắk) giá cà phê hôm nay ở mức 42.200 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (ĐắkLắk), Buôn Hồ (ĐắkLắk) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 42.100 đồng/kg.

Tại Pleiku (Gia Lai), Ia Grai (Gia Lai), giá cà phê hôm nay đang ở mức 42.100 đồng/kg. Còn tại huyện Chư Prông (Gia Lai) được thu mua với mức thấp hơn 42.000 đồng/kg.

Tại Gia Nghĩa và Đắk R'lấp (Đắk Nông), giá cà phê được thu mua với mức tương ứng 42.100 đồng/kg, 42.000 đồng/kg. Tại tỉnh Kon Tum giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 42.200 đồng/kg.