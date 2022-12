(TBTCO) - Giá cà phê ngày (1/12) trở lại xu hướng tăng trên thị trường thế giới. Còn trên thị trường nội địa hôm nay, giá thu mua đồng loạt tăng 300 đồng/kg lên khoảng 40.500 - 41.100 đồng/kg.

Giá cà phê ngày (1/12) trở lại xu hướng tăng. Ảnh: TL

Theo các nhà khảo sát thị trường, trên thị trường thế giới, giá cà phê tiếp tục tăng. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 1/2023 được ghi nhận tại mức 1.887 USD/tấn sau khi tăng 1,51% (tương đương 28 USD).

Giá cà phê arabica giao tháng 3/2023 tại New York đạt mức 169,9 US cent/pound, tăng 0,59% (tương đương 1 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 7h (giờ Việt Nam).

Giá cà phê cùng nhiều loại hàng hóa có thể đang trở lại xu hướng tích cực. Các chuyên gia tài chính hàng đầu thế giới nhận định, chỉ số USDX tiếp tục suy yếu, chứng tỏ đồng USD bắt đầu mất giá, sẽ hỗ trợ tiền tệ của các nước lấy lại giá trị.

Giá cà phê kỳ hạn trở lại đà tăng do lo ngại nông dân trồng cà phê tạm ngừng bán ra. Đồng Real tăng mạnh 1,39%, đã hỗ trợ người Brazil giảm bán đã thúc đẩy thị trường giá tăng, trong khi hàng thực tại thị trường nội địa trở nên khó mua.

Giá cà phê tại thị trường nội địa hôm nay có giá thu mua đồng loạt tăng 300 đồng/kg lên khoảng 40.500 - 41.100 đồng/kg.

Hiện tại, thị trường trong nước đang giao dịch cà phê trong khoảng 40.500 - 41.100 đồng/kg. Trong đó, Lâm Đồng là địa phương ghi nhận mức giá thấp nhất với 40.500 đồng/kg. Tiếp đó là tỉnh Gia Lai với mức 40.900 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông tăng lên mức 41.000 đồng/kg trong hôm nay.