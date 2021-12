(TBTCO) - Các nhà phân tích thị trường cho biết, giá cà phê ngày 23/12 duy trì đà đi lên với mức điều chỉnh là 400 đồng/kg. Trên sàn London, giá cà phê robusta giao tháng 1/2022 tăng lên mức 2.446 USD/tấn trong phiên sáng nay.

Giá cà phê ngày 23/12 tiếp tục tăng. Ảnh: TL

Tại thị trường thế giới, giá cà phê hôm nay 23/12 tiếp tục tăng trên 2 sàn giao dịch lớn.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê tiếp tục đi lên. Theo đó, giá cà phê robusta tại London giao tháng 1/2022 được ghi nhận tại mức 2.446 USD/tấn sau khi tăng 0,95% (tương đương 23 USD).

Giá cà phê arabica giao tháng 3/2022 tại New York đạt mức 233,55 US cent/pound, tăng 2,32% (tương đương 5,30 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 7h (giờ Việt Nam).

Giá cà phê ngày 23/12 tại thị trường trong nước tăng nhẹ, giao dịch quanh ngưỡng 40.900 - 41.700 đồng/kg.

Hiện tại, cà phê tại huyện Di Linh, Bảo Lộc và Lâm Hà của tỉnh Lâm Đồng hôm nay đang thu mua ở giá 40.500 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk), giá cà phê hôm nay giữ ở mức 41.700 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk) và Buôn Hồ (Đắk Lắk), giá cà phê hiện cùng giữ mức 41.600 đồng/kg.

Tại Gia Nghĩa và Đắk R'lấp của tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay lần lượt thu mua ở mức 41.600 và 41.500 đồng/kg. Giá cà phê tại Chư Prông tỉnh Gia Lai đang ở mức 41.600 đ/kg, ở Pleiku và La Grai cùng mức 41.500 đồng/kg. Còn, giá cà phê tại tỉnh Kon Tum đang thu mua với mức 41.500 đồng/kg.