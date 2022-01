(TBTCO) - Theo các nhà phân tích thị trường, giá cà phê ngày 7/1/2022 tại thị trường thế giới và trong nước đồng loạt giảm. Trong đó, giá cà phê trong nước giảm mạnh 600 - 700 đồng/kg phiên thứ 4 liên tiếp.

Giá cà phê ngày 7/1: Giảm mạnh 600 - 700 đồng/kg. Ảnh: TL

Tại thị trường thế giới, giá cà phê hôm nay điều chỉnh giảm trên cả 2 sàn. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 3/2022 giảm 14 USD/tấn ở mức 2.307 USD/tấn, giao tháng 5/2022 giảm 15 USD/tấn ở mức 2.255 USD/tấn.

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn New York giao tháng 3/2022 giảm 0,05 cent/lb ở mức 231,70 cent/lb, giao tháng 5/2022 tăng 0,05 cent/lb ở mức 231,85 cent/lb.

Giá cà phê Robusta tiếp tục suy yếu do lo ngại các quốc gia châu Âu sẽ tăng cường giãn cách xã hội vì biến thể Omicron lây lan nhanh, khiến các quán cà phê phải đóng cửa và nhu cầu tiêu thụ sụt giảm.

Ngược lại, giá cà phê Arabica có xu hướng điều chỉnh giảm thường thấy ngay sau phiên tăng rất mạnh trước đó. Tuy đã có sự hồi phục nhẹ vào cuối phiên nhưng thị trường vẫn còn tâm lý lo ngại do Brazil xuất khẩu sụt giảm trong tháng 12.

Giá cà phê thị trường trong nước tiếp tục giảm 600 - 700 đồng/kg so với cùng thời điểm sáng hôm qua. Hiện tại, cà phê tại huyện Di Linh, Bảo Lộc và Lâm Hà của tỉnh Lâm Đồng hôm nay đang thu mua ở giá 39.600 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk), giá cà phê hôm nay giữ ở mức 40.400 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk) và Buôn Hồ (Đắk Lắk), giá cà phê hiện cùng giữ mức 40.300 đồng/kg.

Tại Gia Nghĩa và Đắk R'lấp của tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay lần lượt thu mua ở mức 40.300 và 40.200 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại Chư Prông tỉnh Gia Lai đang ở mức 40.400 đồng/kg, ở Pleiku và La Grai cùng mức 40.300 đồng/kg. Còn, giá cà phê tại tỉnh Kon Tum đang thu mua với mức 40.300 đồng/kg.

Theo ước tính, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tháng 12/2021 đạt 130 nghìn tấn, trị giá 305 triệu USD, tăng 21% về lượng và tăng 26,2% về trị giá so với tháng 11/2021, so với tháng 12/2020 giảm 6,5% về lượng, nhưng tăng 20,3% về trị giá. Tính chung cả năm 2021, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 1,52 triệu tấn, trị giá xấp xỉ 3 tỷ USD, giảm 2,7% về lượng, nhưng tăng 9,4% về trị giá so năm 2020.

Hiện tại, thị trường cà phê trong nước bắt đầu sôi động, nhưng không được như những năm trước. Sản lượng thu mua ở mức thấp do thu hoạch chậm (đạt khoảng 80% sản lượng vụ mới).