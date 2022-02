Giá cà phê ngày 9/2: Đà tăng tiếp diễn, cao nhất là 41.000 đồng/kg

(TBTCO) - Giá cà phê ngày 9/2 tiếp đà tăng 300 đồng/kg tại các tỉnh trọng điểm trong nước. Sau ba ngày liên tiếp tăng, mức giá cao nhất hiện được điều chỉnh lên 41.000 đồng/kg.

Giá cà phê tiếp tục tăng. Ảnh: Minh họa

Theo khảo sát, trên thị trường thế giới, giá cà phê đồng loạt tăng. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 3/2022 được ghi nhận tại mức 2.246 USD/tấn sau khi tăng 0,58% (tương đương 13 USD).

Giá cà phê arabica giao tháng 3/2022 tại New York đạt mức 248,95 US cent/pound, tăng 3,02% (tương đương 7,3 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 6h55 (giờ Việt Nam).

Tại thị trường nội địa, giá cà phê hôm nay tăng 300 đồng/kg so với hôm qua. Trong đó, tỉnh Lâm Đồng đang là địa phương có giá thu mua thấp nhất với mức 40.400 đồng/kg. Cao nhất là tỉnh Đắk Lắk tại mốc 41.000 đồng/kg.

Tương tự, hai tỉnh Gia Lai và Đắk Nông cũng điều chỉnh giá lên mức 40.900 đồng/kg trong hôm nay.

Hiện nhu cầu của thị trường châu Âu đối với các loại cà phê chế biến và cà phê chất lượng cao đang trong xu hướng tăng mạnh. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khuyến cáo các doanh nghiệp sớm nắm bắt nhu cầu thị trường và đáp ứng tốt yêu cầu chất lượng sản phẩm tại khu vực tiềm năng này.

Theo các chuyên gia, để đáp ứng yêu cầu khắt khe từ các thị trường, ngoài việc nâng cao chất lượng sản phẩm, ngành cà phê cần chú trọng đến khâu truy xuất nguồn gốc, nâng cao năng lực sản xuất.

Cơ cấu xuất khẩu cà phê của Việt Nam có sự thay đổi, giảm xuất khẩu cà phê nhân thô, đẩy mạnh khâu chế biến và xuất khẩu cà phê rang xay, hòa tan. Hoạt động xúc tiến thương mại tiếp tục được chú trọng, giúp quảng bá và kết nối sản phẩm cà phê của Việt Nam ra thị trường thế giới.