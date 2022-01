Giá gạo ngày 12/1 ổn định ở mức 7.500 đồng/kg đến 8.600 đồng/kg

(TBTCO) - Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) chính thức khởi động sự kiện thiện nguyện thường niên Tết An Bình 2022 với chủ đề “Gieo mầm xanh hy vọng”. Đây là năm thứ 13 chương trình Tết An Bình được triển khai và cũng là năm thứ 2 liên tiếp ABBANK thực hiện dự án “Xanh An Bình – Xanh Việt Nam”, hưởng ứng lời kêu gọi trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ.