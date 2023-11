Giá gas và vật liệu xây dựng đẩy CPI của Hà Nội tăng 0,09% trong tháng 10

(TBTCO) - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 của Thủ đô tăng 0,09% so với tháng trước, tăng 4,8% so với tháng 12/2022 và tăng 4,16% so với cùng kỳ năm trước. CPI bình quân 10 tháng năm nay tăng 1,51% so với bình quân cùng kỳ năm 2022.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 của Thủ đô tăng 0,09% so với tháng trước. Theo thông tin do Cục Thống kê Hà Nội vừa công bố, trong tháng 10, giá của 7/11 nhóm hàng tăng so với tháng trước gồm: nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng, chủ yếu do giá gas trong nước tăng 4,37% và giá vật liệu xây dựng tăng 0,38%. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống do giá lương thực, thực phẩm, dịch vụ ăn uống ngoài gia đình tăng. Nhóm văn hóa, giải trí, du lịch tăng... Có 4/11 nhóm hàng giá giảm so với tháng trước, gồm: giao thông; bưu chính viễn thông; giáo dục; thiết bị, đồ dùng gia đình. Bình quân 10 tháng năm 2023, CPI tăng 1,51% so với bình quân cùng kỳ năm trước, trong đó 9/11 nhóm hàng có chỉ số giá tăng: Đồ uống và thuốc lá tăng 3,45%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 3,23%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 1,68%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 1,55%; nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 1,37%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,94%; giáo dục tăng 0,37%. Chỉ số giá vàng bình quân 10 tháng năm nay tăng 3,96% so với bình quân cùng kỳ năm 2022. Chỉ số giá USD bình quân 10 tháng năm nay, chỉ số giá USD tăng 2,52% so với bình quân cùng kỳ năm 2022. Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,34%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 4,25% (trong đó đồ trang sức tăng 5,52%, dịch vụ bảo hiểm y tế tăng 7,86%). Có 2/11 nhóm hàng có chỉ số giá bình quân 10 tháng giảm so với cùng kỳ là giao thông giảm 2,38%; bưu chính viễn thông giảm 0,62%... Năm 2023, Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh và có nhiều đổi mới nhằm phát triển du lịch, kích cầu tiêu dùng và đóng góp ngân sách lớn cho Thủ đô. Hà Nội tiếp tục đưa ra nhiều chương trình kích cầu du lịch nội địa nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10. Thành phố xây dựng đa dạng các hình thức truyền thông trên các nền tảng số, website, nền tảng mạng xã hội và các hình thức tuyên truyền, quảng bá khác phù hợp trên không gian mạng, nhằm tạo sức lan tỏa lớn và thu hút khách đến Hà Nội. Đồng thời, tổ chức Lễ ra mắt sản phẩm du lịch đêm Hà Nội, không gian trải nghiệm nghệ thuật chiếu sáng "Đêm Hà Nội - Điểm chạm của những cảm xúc," tổ chức Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội 2023... Thành phố cũng thiết kế, sản xuất sản phẩm quà tặng, bộ nhận diện du lịch, ấn phẩm du lịch Hà Nội đặc sắc, mang đậm nét văn hóa Thủ đô, phục vụ tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch và phục vụ khách du lịch tại các khu, điểm tham quan du lịch.

Diệu Hoa