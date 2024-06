(TBTCO) - Theo số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), đóng cửa tuần giao dịch 17 - 23/6, giá hàng hoá nguyên liệu thế giới đồng loạt sụt giảm.

Nhóm nông sản và nguyên liệu công nghiệp chịu sức ép bán mạnh nhất đã kéo chỉ số MXV-Index giảm 0,73% xuống 2.278 điểm, chạm mức thấp nhất trong vòng 2 tuần.

Giá đậu tương giảm sâu do triển vọng nguồn cung tích cực

Kết thúc tuần giao dịch 17 - 23/6, giá đậu tương giảm gần 3% về mức 411,53 USD/tấn, kéo dài đà giảm sang tuần thứ tư liên tiếp, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2020. Những tín hiệu tích cực xoay quanh triển vọng nguồn cung tại Brazil và Mỹ đã khiến phe bán áp đảo thị trường trong tuần vừa rồi.

Trong báo cáo Tiến độ mùa vụ (Crop Progress), Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết tỷ lệ đậu tương đạt chất lượng tốt/tuyệt vời đạt mức 70% diện tích, giảm nhẹ so với tuần trước nhưng vượt xa mức 54% cùng kỳ năm ngoái. Chất lượng đậu tương trong năm nay vẫn ở mức cao và sự sụt giảm hiện tại chưa có tác động quá nhiều đến tiềm năng năng suất cây trồng. Theo Commodity Weather Group, mưa được dự báo sẽ xuất hiện tại miền Trung Mỹ, với lượng mưa lớn nhất tại tây bắc Midwest trong hai tuần tới. Điều này sẽ xoa dịu những khu vực đang phải chịu ảnh hưởng bởi hạn hán, gây áp lực lên thị trường.

Về phía Brazil, nước này đang tăng cường đẩy mạnh xuất khẩu để nhường kho chứa cho ngô vụ 2, hiện đang có tốc độ thu hoạch nhanh nhất trong một thập kỷ qua. Hiệp hội các nhà xuất khẩu ngũ cốc quốc gia (ANEC) đã nâng dự báo xuất khẩu đậu tương của Brazil trong tháng 6 lên mức 14,88 triệu tấn, tăng khoảng 1 triệu tấn so với tuần trước và là mức cao nhất trong giai đoạn tháng 6 hàng năm. Con số này cũng cao hơn 1 triệu tấn so với cùng kỳ năm ngoái và 1,5 triệu tấn so với tháng 5 năm nay. Theo Viện Kinh tế Nông nghiệp Mato Grosso (Imea), nông dân tại bang này đã bán được 77,9% sản lượng dự kiến trong niên vụ 2023-2024, cao hơn so với mức 72,1% vào cùng kỳ năm ngoái. Đây là yếu tố cũng đã thúc đẩy lực bán đối với đậu tương trong tuần qua.

Giá quặng sắt giảm 4 tuần liên tiếp do tiêu thụ trầm lắng

Thị trường kim loại diễn biến phân hóa trong tuần qua. Đối với kim loại quý, giá bạc và giá bạch kim đồng loạt tăng trở lại trong bối cảnh thị trường lạc quan hơn về kỳ vọng hạ lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Giá bạch kim bật tăng mạnh gần 4% lên 996,4 USD/ounce. Giá bạc cũng tăng 0,48% lên 29,61 USD/ounce.

Theo dữ liệu của Bộ Thương mại Mỹ, doanh số bán lẻ của Mỹ chỉ tăng 0,1% trong tháng 5, thấp hơn so với dự báo tăng 0,3%, phản ánh chi tiêu tiêu dùng của người dân Mỹ đã chậm lại. Trong khi đó, thị trường lao động hạ nhiệt khi số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp cao hơn so với dự báo. Loạt dữ liệu này cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới có dấu hiệu chững lại sau giai đoạn tăng trưởng tốt vào đầu năm. Điều này đã gián tiếp thúc đẩy kỳ vọng FED cần sớm hạ lãi suất để tránh đưa nền kinh tế “hạ cánh cứng”, giá kim loại quý vì thế cũng được hưởng lợi.

Đối với kim loại cơ bản, giá quặng sắt giảm mạnh nhất nhóm khi giảm 2,2% xuống 105,1 USD/tấn, đánh dấu tuần giảm giá thứ tư liên tiếp. Giá quặng sắt tiếp tục gặp sức ép khi thị trường ngày càng tỏ ra lo ngại về nhu cầu suy yếu tại Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ sắt thép lớn nhất thế giới. Dữ liệu đã chỉ ra tồn kho quặng sắt tại các cảng lớn của Trung Quốc đã tăng vượt 147 triệu tấn, tăng khoảng 27% so với đầu năm nay và là mức cao nhất trong vòng hơn 2 năm trở lại đây.

Hơn nữa, lo ngại nước này tiếp tục thực hiện kế hoạch hạn chế sản lượng thép càng gây áp lực lên giá nguyên liệu thô đầu vào là quặng sắt. Trong tuần trước, chính quyền tỉnh Phúc Kiến, một trong những khu vực sản xuất thép lớn của Trung Quốc, đã thảo luận với các nhà máy thép địa phương về các hạn chế sản lượng trong năm nay.

Trong diễn biến khác, giá đồng COMEX cũng quay đầu giảm 1,18% xuống 9.792,92 USD/tấn. Giá đồng gặp áp lực trở lại khi thị trường xuất hiện một vài tín hiệu tích cực hơn về nguồn cung, giúp xoa dịu phần nào nỗi lo thiếu hụt đồng.

Cụ thể, công ty khai thác khổng lồ Vale cho biết vào năm 2026, sản lượng đồng của họ có thể tăng lên 394.000 đến 431.000 tấn, cao hơn khoảng 5% so với ước tính vào tháng 12 năm ngoái. Ngoài ra, theo báo cáo cung - cầu tháng 6 do Nhóm Nghiên cứu Đồng Quốc tế (ICSG) công bố, thị trường đồng tinh chế toàn cầu dư thừa 13.000 tấn trong tháng 4./.