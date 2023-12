Giá iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro giảm giá, ưu đãi khủng

(TBTCO) - Hiện giá iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro đang được ưu đãi khá mạnh, đặc biệt có loại đang rẻ hơn iPhone 15 Pro Max tới 10 triệu đồng mà xịn sò không kém.

Hiện giá iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro đang được ưu đãi khá mạnh. Ảnh: T.L

Giá iPhone 14 Pro dao động 23-26 triệu đồng

Với không ít người, máy nhỏ như iPhone 14 Pro mới là chân ái, và đặc biệt nó lại đang rẻ hơn iPhone 15 Pro Max tới 10 triệu đồng trong tháng 12. Cụ thể, trên các diễn đàn công nghệ, giá iPhone 14 Pro như sau: iPhone 14 Pro - 128GB: 23.590.000 đồng; Phone 14 Pro - 256GB: 25.990.000 đồng.

Thiết kế iPhone 14 Pro vẫn được đánh giá cao hơn. Về thiết kế iPhone 14 Pro hiện vẫn là chiếc iPhone sở hữu thiết kế đẳng cấp hàng đầu thị trường với màn khung viền kim loại đánh bóng, vát phẳng thời thường. Mặt trước và sau đều là kính cường lực cao cấp.

Giá iPhone 14 Plus dao động 21-24,5 triệu đồng

Các diễn đàn chuyên về công nghệ cho biết, iPhone 14 Plus gây ấn tượng khi lần đầu tiên có một chiếc iPhone màn lớn như bản Pro Max nhưng giá mềm hơn rất nhiều. Đây là mẫu máy đáp ứng nhu cầu của người thích iPhone màn lớn nhưng giá không quá đắt như bản Pro Max. Hiện tại dù đã có iPhone 15 Plus thay thế nhưng chắc chắn rằng, iPhone 14 Plus hiện có giá rẻ hơn rất nhiều.

Hiện, iPhone 14 Plus hiện đã giảm xuống tầm giá 20 triệu rẻ hơn người anh em iPhone 15 Plus tới 5 triệu đồng. Cụ thể từng phiên bản như sau: iPhone 14 Plus - 128GB: 21.250.000 đồng; iPhone 14 Plus - 256GB: 24.390.000 đồng.

iPhone 14 Plus hiện là lựa chọn giá rẻ nhất hiện nay nếu bạn tìm kiếm một chiếc iPhone màn lớn trong khi đó, iPhone 15 Plus còn quá đắt và iPhone 14 Pro Max hay iPhone 15 Pro Max đều có giá trên 20 - 30 triệu đồng rất nhiều./.