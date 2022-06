Giá lợn hơi hôm nay ngày 7/6 thu mua trong khoảng 54.000 - 58.000 đồng/kg

(TBTCO) - Giá lợn hơi hôm nay ngày 7/6 tiếp tục đi ngang tại miền Bắc, miền Trung, trong khi miền Nam giảm nhẹ so với hôm qua và được thu mua trong khoảng 54.000 - 58.000 đồng/kg.

Giá thịt lợn hôm nay ngày 7/6 dao động từ 55.000 đồng/kg đến 159.900 đồng/kg. Ảnh: Diệu Hoa

Giá lợn hơi hôm nay tại miền Bắc đang dao động trong khoảng từ 56.000 - 57.000 đồng/kg. Cụ thể, tại Hà Nội, Thái Nguyên, Ninh Bình, Thái Bình, Hưng Yên giá lợn hơi được thu mua với mức 57.000 đồng/kg. Còn tại tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Bắc Giang, Hà Nam, Nam Định giá lợn hơi ở mức 56.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi tại miền Trung - Tây Nguyên đang dao động trong khoảng từ 54.000 - 56.000 đồng/kg. Cụ thể, tại tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Đắk Lắk, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận giá lợn hơi ở mức 55.000 - 56.000 đồng/kg. Tại tỉnh Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế giá lợn hơi đang được thu mua với mức 54.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi tại miền Nam dao động trong khoảng từ 55.000 - 58.000 đồng/kg. Cụ thể, tại tỉnh Long An, Đồng Tháp, Hậu Giang, Tiền Giang, Bến Tre giá lợn hơi đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg, xuống mức 55.000 - 57.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại không thay đổi. Tại tỉnh An Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bạc Liêu giá lợn hơi được thu mua với mức 57.000 - 58.000 đồng/kg. Còn tại tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh, Cần Thơ, Kiên Giang, Cà Mau, Bà Rịa Vũng Tàu, Sóc Trăng giá lợn hơi ở mức 55.000 - 56.000 đồng/kg.

Cùng với sự ổn định của giá lợn hơi, giá thịt lợn hôm nay ngày 7/6 dao động từ 55.000 đồng/kg đến 159.900 đồng/kg. Theo đó, giá thịt mát Meat Deli từ trang winmart.vn không tăng, giảm và các sản phẩm thịt lợn đang được bán với giá trong khoảng 99.900 - 159.900 đồng/kg. Giá thịt lợn tại Công ty Thực phẩm Tươi sống Hà Hiền không điều chỉnh mới. Hiện, các sản phẩm thịt lợn đang được bán với giá trong khoảng 55.000 - 154.000 đồng/kg.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) dẫn số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, 4 tháng đầu năm 2022, Việt Nam xuất khẩu được 4,45 nghìn tấn thịt và các sản phẩm thịt, trị giá 18,18 triệu USD, giảm 33,1% về lượng và giảm 24,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Xuất khẩu thịt và sản phẩm thịt giảm là do xuất khẩu sang một số thị trường chủ chốt như thị trường Hồng Kông (Trung Quốc), Trung Quốc, Hàn Quốc… giảm so với cùng kỳ năm 2021./.