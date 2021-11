(TBTCO) - Giá cà phê trên sàn ICE Europe – London và sàn ICE US – New York đang giảm liên tiếp do đồng Reais giảm 0,36%, chứng khoán Mỹ và vàng tăng vọt đã đẩy giá cà phê vào thế bất lợi.