Giá lợn hơi ngày 7/1: Bất ngờ tăng mạnh 5.000 đồng/kg

(TBTCO) - Trước chính sách tạm thời cấm xuất khẩu than trong tháng 1/2022 của Indonesia, doanh nghiệp nhập khẩu than của Việt Nam cần nhanh chóng khẩn trương liên hệ với các đối tác xuất khẩu than Indonesia để tìm giải pháp cho các đơn hàng giao trong tháng 1/2022, hạn chế rủi ro trong kinh doanh.