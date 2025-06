Chứng khoán ngày 5/6: VN-Index giằng co, áp lực bán không lớn

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (5/6) tiếp tục có phiên giao dịch với trạng thái giằng co diễn ra xuyên suốt phiên. VN-Index chốt phiên giảm nhẹ với biên độ thấp và thanh khoản sụt giảm cho thấy đây là nhịp điều chỉnh bình thường. Thị trường vẫn thay đổi xu hướng tăng điểm hình thành trước đó.

VN-Index tiếp tục có phiên giao dịch giằng co

Thị trường chứng khoán trong nước có phiên thứ hai tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh quanh vùng giá cao nhất tháng 3/2025. Áp lực bán ngắn hạn mở rộng hơn nhưng không lớn. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -3,65 điểm và giữ ở mức 1.342,09 điểm khi đóng cửa.

Độ rộng thị trường hôm nay khá cân bằng giữa bên mua và bên bán, khi các cổ phiếu tăng giá gần như cân bằng với những cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 143 mã tăng, 53 mã giữ giá tham chiếu và 168 mã giảm giá.

Diễn biến VN-Index trong phiên giao dịch ngày 5/6.

Các cổ phiếu hỗ trợ cho VN-Index phiên này có: CTG (+0,13), VPL (+0,23), MWG (+0,65), GVR (+0,17), MSN (+2,65)... Chiều ngược lại, các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VCB (-0,53), VHM (-0,39), VIC (-0,1), FPT (-0,26), MBB (-0,61)...

Về nhóm ngành, độ rộng cũng khá cân bằng, với 12/21 nhóm ngành giảm điểm. Điện, xây dựng và công nghệ viễn thông là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh mẽ nhất. Ở chiều ngược lại, chứng khoán, cảng biển và hàng không là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 lại giảm nhẹ -2,9 điểm, về mức 1.432,38 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm ưu thế với 20 mã giảm chỉ có 10 mã tăng và 0 mã giữ giá tham chiếu.

Thanh khoản khớp lệnh sụt giảm -20,6% so với phiên giao dịch trước đó và lần đầu tiên trở lại ngưỡng thấp hơn (-15,8%) so với mức bình quân 20 phiên trong vòng 2 tuần trở lại. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 819 triệu cổ phiếu (-21,63%), tương đương giá trị đạt 19.167 tỷ đồng (-18,42%).

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong khi chỉ số HNX-Index tăng +0,36 điểm lên mức 231,19 điểm, chỉ số UPCoM-Index lại giảm nhẹ -0,14 điểm về mức 98,87 điểm.

Trong bối cảnh đó, khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 488 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 475 tỷ đồng. Chiều bán, cổ phiếu STB bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 117 tỷ đồng. Theo sau, cổ phiếu "họ" Vingroup là VHM và VIC bị bán ròng từ 58 tỷ đồng tới 72 tỷ đồng.

Ngược chiều, MSN được mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 118 tỷ đồng; VND cũng được rót ròng khoảng 41 tỷ đồng. Ngoài ra, SSI, VRE và KBC cũng được mua ròng với giá trị dao động từ 19 tới 23 tỷ đồng mỗi cổ phiếu.

Trong khi đó, trên HNX, khối ngoại mua ròng hơn 19 tỷ đồng.

Tích lũy để lấy thêm động lượng

VN-Index tiếp tục suy yếu ở đầu phiên chiều, tuy nhiên lực cầu nhập cuộc khá tốt, lấy lại 6 điểm và hình thành cây nến rút chân phân nửa bóng nến. Mức tăng điểm của MSN cùng sắc tím của REE đóng góp đáng kể cho nỗ lực hồi phục của chỉ số trong khi phần lớn mã cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng chịu áp lực điều chỉnh và là tác nhân chính khiến VN-Index đóng cửa sắc đỏ.

Nhìn trên góc độ lạc quan, thị trường giao dịch tương đối tích cực. Mặc dù giảm điểm, song thanh khoản co hẹp, chứng tỏ lực bán không quá lớn. Thanh khoản khớp lệnh hôm nay sụt giảm -20,6% so với phiên giao dịch trước và thấp hơn -15,8% so với mức bình quân 20 phiên.

VN-Index tạo đáy sâu nhất trong phiên chiều, giảm hơn 9,6 điểm trước khi hồi lại dần về cuối. Đóng cửa chỉ số còn giảm 0,27% tương đương -3,65 điểm. VN30-Index cũng chỉ để mất 0,2% với 10 mã tăng/20 mã giảm.

Trong 10 cổ phiếu chỉ có CTG tăng 0,13% và VPL tăng 0,23% là có sắc xanh, còn lại giữ sắc đỏ. Điểm tốt là các mã này có diễn biến hồi khá trong ít phút cuối giúp VN-Index bớt xấu. VHM cuối đợt khớp lệnh liên tục còn giảm gần 1% nhưng đóng cửa co lại còn -0,39%. VCB, BID, FPT, HPG, TCB đều hồi lại chút ít. Duy nhất GAS đóng cửa vẫn giảm 1,54%. Những cổ phiếu yếu hơn như BVH giảm 1,75% thì vốn hóa rất nhỏ.

Riêng nhóm bluechips tăng giá cũng không có lực kéo. MSN tốt nhất tăng 2,65% thì vốn hóa cũng chỉ đứng thứ 15, đem về tâm 0,6 điểm cho VN-Index. STB, MWG, STB thì mức tăng quá yếu. Thậm chí trong 10 cổ phiếu đỡ điểm tốt nhất cho chỉ số này phải có mặt cả những mã vốn hóa trung bình như REE, VGC, VSH, VTP, POW. Loạt cổ phiếu khác giao dịch cũng khá ấn tượng là HHV tăng 1,2%; VTP tăng 2,47% ; POW tăng 1,11%; VGC tăng 4,4%; CSV tăng 2,12%...

Nhịp điều chỉnh chưa có nhiều tác động để thay đổi xu hướng tăng điểm hình thành trước đó. Ảnh: T.L

Ở phía giảm giá, sức ép có phần lớn hơn. Trong khi toàn sàn HOSE 85 mã rơi hơn 1% và 16 mã thanh khoản vượt trăm tỷ. VIX, SSI, VND, HCM dẫn đầu nhóm này. Cổ phiếu chứng khoán sau vài phiên trước mạnh bất ngờ thì hôm nay lại giảm mạnh tới 20 mã giảm quá 1% ở các sàn.

VN-Index đóng cửa giảm điểm phiên thứ 2 liên tiếp. Điểm tích cực là đà giảm thu hẹp về cuối phiên và thanh khoản sụt giảm mạnh so với phiên trước. Khối khớp lệnh hôm nay ở mức thấp nhất trong khoảng 2 tuần trở lại đây và sụt giảm so với mức bình quân 20 phiên cho thấy áp lực bán chưa mạnh. Phiên giảm hôm nay có biên độ thấp và thanh khoản sụt giảm cho thấy đây là nhịp điều chỉnh bình thường và lành mạnh, chưa có nhiều tác động để thay đổi xu hướng tăng điểm hình thành trước đó./.