(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (3/6) tiếp tục trải qua một phiên giao dịch đầy tích cực. VN-Index chính thức đóng cửa vượt mức đỉnh 1.343 điểm của tháng 3/2025 và thiết lập mức đỉnh mới. Dòng tiền tăng và lan tỏa ra nhiều nhóm ngành với sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu nhạy nhất thị trường là dòng chứng khoán.

VN-Index tăng hơn 10 điểm

Thị trường chứng khoán hôm nay tiếp tục đà tăng trong phiên giao dịch 3/6. Lực cầu mạnh giúp chỉ số VN-Index vượt lên trên ngưỡng 1.345 điểm – mức cao nhất trong vòng 13 tháng. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng +10,95 điểm, lên mức 1.347,25 điểm. Độ rộng thị trường tích cực với sắc xanh chiếm ưu thế. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 195 mã tăng giá, có 56 mã giữ giá tham chiếu và 119 mã giảm giá.

Diễn biến VN-Index trong phiên giao dịch ngày 3/6

Các cổ phiếu hỗ trợ cho VN-Index phiên này có: VCB (+1,07), VHM (+0,78), VPB (+1,67), TCB (+2,43), HPG (+1,76)... Chiều ngược lại, các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: STB (-0,48), VRE (-0,75), EIB (-0,64), NVL (-2,41), BSR (-1,12)...

Thị trường duy trì đà tăng tích cực với 19/21 nhóm ngành tăng điểm. Chứng khoán (+3,17%), nhựa (+2,43%) và phân bón (+2,39%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại chỉ duy nhất hai nhóm ngành đóng cửa sắc đỏ là điện (-0,26%) và thủy sản (-0,09%).

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có diễn biến tích cực khi tăng +14,83 điểm, lên mức 1.437,94 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giá chiếm ưu thế với 26 mã tăng, chỉ có 1 mã giữ giá tham chiếu và 3 mã giảm giá.

Thanh khoản khớp lệnh tăng +20,3% so với phiên giao dịch trước và +16,7% so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 1.157 triệu cổ phiếu (+20%), tương đương giá trị đạt 25.723 tỷ đồng (+23,32%).

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính cũng có phiên tăng điểm tích cực. Trong khi, chỉ số HNX-Index tăng 2,77 điểm lên mức 228,94 điểm, chỉ số UPCoM-Index tăng +0,96 điểm lên mức 99,32 điểm.

Giao dịch khối ngoại trong phiên hôm nay cũng trở thành điểm sáng khi trở lại mua ròng mạnh tay gần 970 tỷ đồng. Trên HOSE, khối ngoại mua ròng xấp xỉ 909 tỷ đồng. Chiều mua, bộ đôi cổ phiếu chứng khoán là APG và VND được mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị lần lượt 467 tỷ và 208 tỷ đồng. Xếp theo sau, cổ phiếu SHB cũng được mua ròng với giá trị khoảng 160 tỷ đồng. Ngoài ra, cổ phiếu NLG và VNM cũng được mua ròng mỗi mã vài chục tỷ đồng.

Ngược chiều, cổ phiếu FPT bị khối ngoại bán ròng 104 tỷ đồng, VRE cũng bị bán ròng tới 83 tỷ đồng. Theo sau, các mã khác như STB, KDH và CII cũng lọt top bán ròng phiên hôm nay với giá trị từ 55 tới 65 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng gần 42 tỷ đồng.

Nhóm chứng khoán có phiên bứt phá mạnh

Đà tăng tiếp tục được VN-Index duy trì trong phiên chiều và sự hưng phấn của nhà đầu tư đã có thời điểm đưa thị trường chạm mức 1.350 điểm, tuy nhiên áp lực chốt lời nhanh chóng xuất hiện và thị trường đánh rơi 4 điểm chỉ trong 30 phút cuối phiên. Sau thời gian dài giao dịch trầm lắng, nhóm cổ phiếu ngành chứng khoán có phiên bứt phá mạnh mẽ với sự dẫn dắt tới từ mã VND khi đóng cửa giá trần cùng nhóm ngân hàng, thoát khỏi bức tranh giao dịch ảm đạm và đóng góp đáng kể vào xung lực tăng của VN-Index.

Nhóm cổ phiếu ngành chứng khoán có phiên bứt phá mạnh đóng góp đáng kể vào xung lực tăng của VN-Index. Ảnh: T.L

Ở chiều ngược lại, các mã chịu áp lực điều chỉnh hầu hết nằm ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ, do đó tác động giảm tới thị trường là không đáng kể. Thị trường giao dịch tích cực với 195 mã tăng điểm áp đảo so với 119 mã giảm điểm và thanh khoản khớp lệnh gia tăng +16,7% so với mức bình quân 20 phiên.

Mặt bằng giá cũng đã được nâng lên khá rõ, sàn HOSE đóng cửa với 108 mã tăng trên 1%, trong đó 50 mã tăng quá 2%. Nổi bật là nhóm chứng khoán có tới 31 cổ phiếu tăng hơn 1%, trong đó 23 mã tăng từ 2% trở lên. SSI tiếp tục dẫn đầu thị trường với thanh khoản 1.430,2 tỷ đồng, giá tăng 3,38%. VND phải nhường vị trí thứ hai cho SHB nhưng vẫn đạt thanh khoản trên ngàn tỷ đồng. VIX đã nhảy lên vị trí thứ tư với 928,6 tỷ đồng. VCI, HCM cũng lọt vào top 10 cổ phiếu giao dịch lớn nhất thị trường với 675 tỷ và 647 tỷ đồng… Loạt cổ phiếu chứng khoán nhỏ như HAC, MBS, AAS, HBS, PSI, SBS, ORS, HCM tăng trên 4%.

VN30-Index chốt phiên tăng 1,04%. Trong top 10 vốn hóa, có 4 mã tăng mạnh là VCB tăng 1,07%, TCB tăng 2,43%, FPT tăng 1,12%, HPG tăng 1,76%. Ngoài ra, đóng góp SHB, HPG, TCB trong nhóm thanh khoản hàng đầu và giá đều tăng trên 1%. Các mã tầm trung đáng chú ý có DXG tăng 1,37% với 436,2 tỷ đồng; DIG tăng 1,74% với 431 tỷ đồng, GEX tăng 2,57% với 426,8 tỷ đồng, DCM tăng 3,85% với 287,4 tỷ đồng…

VN-Index chính thức đóng cửa vượt mức đỉnh 1.343 điểm của tháng 3/2025 và thiết lập mức đỉnh mới. Dòng tiền tăng điểm lan tỏa ra nhiều nhóm ngành với sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu nhạy nhất thị trường là dòng chứng khoán./.