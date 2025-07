Vincom Retail công bố kết quả kinh doanh quý II năm 2025 với lợi nhuận sau thuế đạt 1.233 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2024

(TBTCO) - Ngày 29/07/2025 tại Hà Nội, Công ty cổ phần Vincom Retail (mã Ck: VRE) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS).

Trong quý II, Vincom Retail ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 2.143 tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ năm trước, chủ yếu do không còn đóng góp đáng kể từ hoạt động bàn giao bất động sản tại các dự án hiện hữu – điều này đã được dự báo và phản ánh trong kế hoạch kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, hoạt động cho thuê và các dịch vụ liên quan tiếp tục tăng trưởng khả quan với doanh thu đạt 2.068 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ. Kết quả này nhờ vào tỷ lệ lấp đầy tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực trên toàn hệ thống trung tâm thương mại (TTTM) và sự đóng góp ổn định từ các TTTM mới khai trương trong nửa cuối năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.233 tỷ đồng, tăng 20,7% so với cùng kỳ.

Vincom Retail ghi dấu ấn trong kỳ khi tiếp tục triển khai các hoạt động bán lẻ kết hợp trải nghiệm nhằm gia tăng tương tác và thu hút khách hàng trên hệ thống TTTM. Nổi bật nhất là chiến dịch “Việt Malliday – Hè Holiday” được tổ chức nhân dịp 50 năm Ngày thống nhất đất nước, với không gian trang trí đậm chất truyền thống, treo cờ Tổ quốc và các hoạt động check-in văn hóa đặc sắc tại các TTTM Vincom. Trong 5 ngày dịp lễ từ 30/4 – 4/5, hệ thống TTTM Vincom đón gần 5 triệu lượt khách, tăng trưởng 51% so với cùng kỳ năm 2024. Lượt khách tới hệ thống TTTM Vincom trong cả quý II ghi nhận tăng trưởng 14,7% so với cùng kỳ, cho thấy xu hướng khách trở lại mua sắm đang diễn ra mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, Vincom Retail tiếp tục triển khai các hoạt động trải nghiệm lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam như Lễ hội Art Toy – một sự kiện được yêu thích toàn cầu, cùng với Triển lãm kỉ niệm 45 năm ra mắt phim điện ảnh Doraemon, thu hút hàng triệu lượt khách nhờ các mô hình nhân vật đặc sắc, không gian tương tác sáng tạo và chuỗi workshop miễn phí.

Vincom Retail tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hàng đầu của các thương hiệu quốc tế.

Trong quý II, Vincom Retail vinh dự được vinh danh trong Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2025 do Forbes bình chọn, dựa trên các tiêu chí về doanh thu, lợi nhuận, quản trị, vị thế ngành và triển vọng tăng trưởng. Công ty cũng lần thứ hai liên tiếp nhận giải thưởng “Lãnh đạo Xanh” từ Giải thưởng Doanh nghiệp Có trách nhiệm (AREA), ghi nhận cam kết bền vững thông qua các sáng kiến môi trường được triển khai trên toàn hệ thống TTTM.

Trong quý III/2025, Vincom Retail dự kiến khai trương hai TTTM trọng điểm trong năm 2025 là Vincom Mega Mall Ocean City (Hưng Yên) và Vincom Mega Mall Royal Island (Hải Phòng). Vincom Mega Mall Ocean City được kỳ vọng trở thành điểm đến giải trí – mua sắm hàng đầu của thành phố với ngành hàng chiến lược đa dạng, quy tụ nhiều thương hiệu nổi bật như Siêu thị Aeon, Aquafield, Flying Tiger, Oh!Some… cùng hàng loạt tiện ích vui chơi, giải trí, ẩm thực, quy tụ nhiều thương hiệu quốc tế lớn. Tiếp nối đà mở rộng, Vincom Mega Mall Royal Island không chỉ được định vị là điểm đến bán lẻ và vui chơi giải trí cao cấp với cơ cấu ngành hàng đa dạng, mà hiện còn sở hữu lợi thế hạ tầng vượt trội khi Cầu Hoàng Gia vừa chính thức đưa vào khai thác trong tháng 7/2025. Tuyến cầu này kết nối trực tiếp TTTM với trung tâm TP. Hải Phòng, rút ngắn thời gian di chuyển xuống chỉ còn 10 phút so với khoảng 1 tiếng di chuyển như trước đây, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút cư dân địa phương và du khách đến với Vincom Mega Mall Royal Island ngay khi TTTM đi vào hoạt động./.